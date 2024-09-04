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Пчеловод из Новосибирска придумал как бороться с массовой гибелью пчел на пасеках

  • 04/09/2024, 09:15
Автор: Юлия Данилова
Пчеловод из Новосибирска придумал как бороться с массовой гибелью пчел на пасеках
Он создал интерактивную карту размещения пасек и обработки полей пестицидами.

Пчеловод из Краснозерского района Новосибирской области Андрей Кислицин создал интерактивную карту с помощью которой пчеловоды могут защитить свои пасеки от гибели, синхронизируя работу с сельхозпроизводителями. Об этом сообщила пресс-служба Управления ветеринарии Новосибирской области.

Кислицин предложил в рамках сервиса «Яндекс. карты» создавать точки расположения пасек с контактной информацией о владельце с реальными координатами. В результате формируется интерактивная карта расположения пасек на конкретной территории.

Производители сельхозпродукции, планирующие обрабатывать свои поля пестицидами, так же отмечают их на карте и указывают тип пестицидов.

— При этом формируется и подсвечивается 7 км. зона и, используя возможности интерактивной карты, хозяйствующий субъект, планирующий применение пестицидов, может увидеть именно те пасеки, которые попадают в зону возможного отравления. У него появляется возможность своевременно предупредить конкретных владельцев пасек, попадающих в зону отравления, — комментируют в управлении. — По истечении срока действия препарата, подсвечиваемая 7 км зона автоматически пропадает. Это дает возможность пчеловоду определить точку возможного перемещения пасеки и не попасть в зону отравления пчел уже после применения пестицида.

Позже Александр Кислицин доработал интерактивную карту и сейчас на ней в реальном времени отражаются данные из ФГИС «Сатурн» о планируемом применении пестицидов. Кроме того, пчеловод-программист написал телеграмм-бот «Оповещение о применении пестицидов». На данный момент на карте размещена информация только о трех десятках пасек, расположенных в Новосибирской области.

Напомним, для новосибирских пчеловодов проблема массовой гибели пчел актуальная уже несколько лет. В 2022 году пчелы погибли на пасеках в Доволенском, Колыванском и Куйбышевском районах. Пчеловоды написали коллективную жалобу в прокуратуру. Всего с июня 2022 по июль 2023 год в ветнадзор поступило 118 жалоб от пчеловодов.

В целом по России в 2023 году Россельхознадзор зафиксировал 345 жалоб на массовую гибель пчел. В Новосибирской области в прошлом году подобные инциденты произошли в шести районах. В большинстве случаев это происходит по причине слабой координации между пчеловодами и сельхозтоваропроизводителями при обработке полей пестицидами, отмечают в управлении. Заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе ранее заявлял, что большая часть пчеловодов региона не состоят на учете в управлении ветеринарии.

— Регистрация такого вида деятельности носит заявительный характер. Далеко не все предприниматели идут на получение ветпаспорта пасеки, так как это требует обязательного прохождения обследования пасеки 2 раза в год, также требуется сдавать продукцию на определение ее качества, — говорил Гоппе.

По его словам, из-за этой скрытности администрация района и фермеры не всегда могут донести информацию об обработке полей до пчеловодов.

Напомним, в июне 2023 года Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект, которым сельхозпредприятия обязали уведомлять о предстоящих обработках полей пестицидами и агрохимикатами все пасеки, расположенные на расстоянии до 7 км от границ полей. Изменения вносятся в федеральные законы «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и «О пчеловодстве». Уведомление необходимо направить не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 3 дня до предполагаемой обработки.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские пчелы стали агрессивными из-за химикатов на полях.

Иллюстрация – скрин с интерактивной карты, размещенной на сайте журнал-пчеловода, рф.

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Рубрики : Агропром Технологии

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : обработка полей Массовая гибель пчел интерактивная карта


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