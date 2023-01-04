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Для «Инвитро» 2022 год был интересным и полным неожиданностей

  • 04/01/2023, 15:16
Александр Хамидулин, генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» и ООО «Инвитро-Приморье»
Ключевой задачей на 2023 год для «Инвитро» будет продвижение на рынке как медицинской компании, а также повышение эффективности сети медицинских офисов.

Генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» и ООО «Инвитро-Приморье» Александр Хамидулин рассказал о ключевых итогах работы компании в 2022 году и дальнейших планах развития.

Вызовы 2022 года

Новые экономические реалии

Александр Сергеевич, расскажите, каким был 2022 год для вашей компании? С какими вызовами пришлось столкнуться?

— Для «Инвитро-Сибирь» этот год был интересным и полным неожиданностей. Приходилось сталкиваться с определенными трудностями и корректировать работу по мере их поступления.

В конце февраля 2022 года во всех лабораториях резко сократился спрос на ПЦР-тестирование и тесты на антитела. Мы, конечно, прогнозировали снижение интереса к этой категории анализов, поэтому оперативно перенаправили процессы, которые были ориентированы на ПЦР-тестирование, на выполнение других задач.

Основной фактор влияния на нас, конечно же, оказали проблемы, связанные с логистикой и инфляцией. В одночасье осложнились логистические цепочки поставок приборов, реагентов, расходных материалов. Безусловно, нам пришлось заниматься замещением действующих методик, заключать новые контракты, а это не всегда происходит быстро. В итоге нам удалось создать многомесячные запасы необходимого материала для работы производств и лабораторий, поэтому, надеюсь, потребитель не заметил той большой работы, которая происходила у нас в сфере закупок, технологий и логистики.

Необходимо отметить, что сейчас практически все наши договоренности и контракты с иностранными поставщиками реагентов и комплектующих продолжают действовать. Да, процесс занимает больше времени, требуется больше таможенных проверок и документов со стороны наших западных поставщиков, но ключевые партнеры остались с нами.

— Какие изменения произошли в лабораторной диагностике в 2022 году?

— Ковид вызывал поломку всего организма, поэтому пациенты, помимо самого ПЦР-теста, диагностировали другие показатели (гормоны, общий биохимический анализ и др.). В 2022 году рост спроса по некоторым тестам практически прекратился. Сейчас ситуация вернулась к доковидным временам, и на первое место по востребованности вышел общий анализ крови.

Расширение сети

С какими результатами компания заканчивает 2022 год? Все ли планы удалось реализовать?

— Несмотря на то, что год был сложным, нам удалось реализовать многое из  намеченного. По некоторым показателям мы даже перевыполнили план. Так, у нас рекордное количество открытий новых офисов в этом году: более 260 точек по России. По Сибири мы открыли 21 точку. За последние 5 лет это один из максимальных результатов в развитии сети. Так что мы в своих темпах роста не останавливаемся, а даже их увеличиваем.

медицина

В каких населенных пунктах в основном открывались новые офисы?

— В этом году новые медицинские офисы открывались преимущественно в городах с населением более 300 тысяч человек. Это не только Новосибирск. Большое количество точек было открыто в Красноярске, Омске. Весьма успешно стартовал юбилейный, 200-й офис, открытый в этом году в малом населенном пункте Новосибирской области — Верх-Туле.

Вообще, у компании есть установка: достаточно сдержанно открываться. Каждую новую локацию мы серьезно оцениваем. Необходимо учитывать не только наличие точек конкурентов поблизости, но и смотреть на наличие собственных офисов. Мы не можем при экспансии ухудшать экономику собственных точек.

Дефицит кадров и высокая конкуренция

Насколько актуален дефицит кадров в сфере лабораторной диагностики?

— Кадровый вопрос в лабораторной диагностике всегда был острым. Не так много вузов или средних медицинских учреждений, которые выпускают фельдшеров-лаборантов или врачей клинической лабораторной диагностики, а потребность в них большая.

Например, в 2019 году во всех лабораториях были единичные специалисты, которые умели работать с полимеразными цепными реакциями (ПЦР). Ковид заставил участников рынка быстро провести переобучение кадров, и таких специалистов стало больше. Сегодня мало цитологов, мало гистологов. И, конечно, за них высокая конкуренция на рынке труда и у государственных клиник, которым надо решать свои задачи, и у частной медицины.

В нашей компании очень большое внимание уделяется обучению нашего персонала. Это касается как работы процедурного кабинета, так и работы на ресепшене при оформлении.

В портфеле исследований медицинской компании «Инвитро» — более 3000 видов анализов. За год компания обслужила более 12 млн пациентов. Лаборатории «Инвитро» проводят более 190000 исследований в день.

— А конкуренция на рынке лабораторной диагностики высокая?

— Конкуренция на рынке лабораторной диагностики очень высокая. В последние годы все крупные компании, входящие в топ-5, только в Новосибирской области открыли по 10-20 новых точек. Есть адреса, где в радиусе одного километра можно насчитать совокупно 5-7 точек лабораторной диагностики. Поэтому на рынке большая конкуренция по обучению персонала, созданию условий для развития, улучшению условий приема пациентов.

Новые форматы работы

В этом году в Новосибирске открылся медицинский центр «Инвитро». С чем связано расширение функционала компании?

— Мы уже несколько лет назад перестали быть только лабораторной компанией. На сегодняшний день, мы медицинская компания «Инвитро», поэтому пробуем разные форматы. В Москве уже много лет действует диагностический центр. Открытие медицинского центра в Новосибирске в юбилейный, 15-й год присутствия компании в Сибири — большое событие. В этом направлении мы находимся в самом начале пути. И идем, можно сказать, не революционно, а эволюционно. Центр растет, и это нас радует. Кроме медицинского центра, в наших офисах открыты кабинеты, где можно получить консультацию врача по записи. По городу действует около 20 таких точек. Но пока у населения «Инвитро» ассоциируется в большей степени с анализами и лабораторией.  Далеко не каждый знает о возможности получить консультацию медицинских специалистов в офисе у дома.

Работа на эффективность

Какие планы по развитию компании ставите на 2023 год?

— Планы на 2023 год практичные и выверенные. Они базируются на экономике.

Все профильные точки, которые находятся в зоне нашего внимания, эффективные и прибыльные. Та же задача остается и на следующий год. Мы много открывали новых офисов в этом году — более 260 точек, около 230 точек были открыты в прошлом году. Поэтому задачей 2023 года будет развитие этих молодых точек. Я думаю, что сейчас в бизнесе решения нужно принимать очень осмотрительно. Очень много внешних факторов, которые, к сожалению, нельзя быстро нивелировать личным вкладом сотрудников, команды.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : лабораторная диагностика ИНВИТРО


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