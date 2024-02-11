К рекультивации готовят Левобережную свалку в Новосибирске

Полигон «Левобережный» для захоронения отходов практически исчерпал свой ресурс. В ближайшее время его планируется вывести из эксплуатации. В дальнейшем потребуется его ликвидация и рекультивация занимаемой им территории. Обь этом говорится в ответе на запрос Infopro54, полученном из мэрии Новосибирска.

— В настоящий момент МУП «САХ» приступило к работе по выбору подрядной организации для проведения комплекса инженерных изысканий. Они необходимы для составления проекта рекультивации, в том числе устройства системы дегазации, сбора и отвода фильтрата, — пояснили в муниципалитете.

Напомним, в прошлом году МУП «САХ» выиграл две концессии на строительство под Новосибирском двух комплексов по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО: КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный».

— В настоящее время работы по проектированию КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный» начаты и находятся на этапе согласования генплана. Ввод в эксплуатацию комплексов по переработке отходов намечен на IV квартал 2025 года, —говорится в ответе полученном редакцией.

Ранее редакция сообщала о том, что жители улиц Хилокская и Малыгина требуют привлечь к уголовной ответственности компанию, управляющую мусорным полигоном в Новосибирске. В мэрии поясняли, что полигон Левобережный был создан и введен в эксплуатацию задолго введения требований устанавливать на полигонах систему сбора и отвода биогаза, обеспечивающую сбор и отвод биогаза.