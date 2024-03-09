Питерская компания оценит свалки Новосибирска для рекультивации

МУП «Спецавтохозяйство» подвело итоги по выбору подрядчиков на оказание услуг по инженерно-геологическим изысканиям мусорных полигонов «Гусинобродский» и «Левобережный».
На тендер по «Гусинобродскому» подали заявки 6 компаний. Победителем признано ООО «Нордо». Компания заявила о готовности выполнить работы за 3,48 млн рублей при стартовой цене контракта 8,7 млн рублей. «Нордо» также получила контракт по «Левобережному» полигону. Компания согласилась выполнить работу за 3,09 млн рублей при стартовой цене контракта 5,3 млн рублей.
Это будет первый шаг к рекультивации крупнейших свалок Новосибирска.
По данным Seldon.Basis, ООО «Нордо» из Санкт-Петербурга (директор и учредитель Ольга Александрова, уставный капитал — 10 тысяч рублей, выручка в 2022 году — 14,58 млн рублей (+114%), чистая прибыль — 1,42 млн (+58%)) заключило 28 контрактов в качестве поставщика на общую сумму 134 млн рублей. Чаще всего контракты заключались c Минприроды Владимировской области.
Ранее редакция сообщала о том, что «Орбита» отказалась от иска к «Спецавтохозяйству» в Новосибирске.
Фото из группы МУП «Спецавтохозяйство» ВКонтакте
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