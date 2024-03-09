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Питерская компания оценит свалки Новосибирска для рекультивации

  • 09/03/2024, 16:05
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Питерская компания оценит свалки Новосибирска на возможность рекультивации
Компания сбила цену на торгах почти в два раза.

МУП «Спецавтохозяйство» подвело итоги по выбору подрядчиков на оказание услуг по инженерно-геологическим изысканиям мусорных полигонов «Гусинобродский» и «Левобережный».

На тендер по «Гусинобродскому» подали заявки 6 компаний. Победителем признано ООО «Нордо». Компания заявила о готовности выполнить работы за 3,48 млн рублей при стартовой цене контракта 8,7 млн рублей. «Нордо» также получила контракт по «Левобережному» полигону. Компания согласилась выполнить работу за 3,09 млн рублей при стартовой цене контракта 5,3 млн рублей.

Спецавтохозяйство предложило 14 млн рублей за обследование свалок Новосибирска

Спецавтохозяйство предложило 14 млн рублей за обследование свалок Новосибирска

Напомним, в ходе работ подрядчик должен получить достоверные инженерно-геодезических материалов и данных о ситуации, рельефе местности, в том числе о дне водотоков и водоемов, существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории и достаточной достижения целей работ. В список работ также входит оценка геологических условий по объекту исследований. К задачам инженерно-гидрометеорологических изысканий относятся обобщение и анализ материалов полевых работ и изысканий других организаций, обработка имеющихся стационарных наблюдений, адаптация к условиям района изысканий закономерностей и методов расчетов гидрологических характеристик, уже имеющихся для изучаемой территории, а также проведение расчетов гидрологических характеристик и параметров, необходимых для достижения целей изысканий.

Это будет первый шаг к рекультивации крупнейших свалок Новосибирска.

По данным Seldon.Basis, ООО «Нордо» из Санкт-Петербурга (директор и учредитель Ольга Александрова, уставный капитал — 10 тысяч рублей, выручка в 2022 году — 14,58 млн рублей (+114%), чистая прибыль — 1,42 млн (+58%)) заключило 28 контрактов в качестве поставщика на общую сумму 134 млн рублей. Чаще всего контракты заключались c Минприроды Владимировской области.

Ранее редакция сообщала о том, что «Орбита» отказалась от иска к «Спецавтохозяйству» в Новосибирске. 

Фото из группы МУП «Спецавтохозяйство» ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Свалки Новосибирска рекультивация свалок


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