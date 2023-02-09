Новосибирский бизнес просит продлить мораторий

На подведении итогов работы департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска представители бизнес-сообщества города обратились к муниципалитету с рядом просьб.

В частности, генеральный директор ООО «Подорожник-Новосибирск» Маргарита Ипатьева попросила содействия в заключении соглашений с ресурсоснабжающими организациями при получении разрешений на размещение НТО. У предпринимателей, по ее словам, выстроить диалог с этими компаниями не получается.

— При переходе с договора аренды на размещение требуется получение согласия владельца сетей: АО «РЭС», ООО «СГК», МУП «Горводоканал». К сожалению, диалог с ресурсоснабжающими организациями не складывается, — констатировала она. — В результате предприниматели, много лет занимавшие участки, вынуждены их покидать и искать другие места вне охранных зон, а в центре города их найти фактически невозможно.

По данным департамента, схема размещения нестационарных торговых объектов сегодня включает в себя 2802 места размещения НТО, из них 1512 — существующие места размещения, 163 — печатная продукция, пресса, 668 — перспективные места размещения, 345 — мобильные объекты, 114 — елочные базары. В 2022 году муниципалитет заключил 46 договоров на размещение и эксплуатацию НТО по преимущественному праву, 6 — в рамках предоставления компенсационного места, 36 — на открытие елочных базаров, 13 — по результатам торгов. В 2022 году по 168 заявлениям о внесении изменений в схему было отказано, 11 объектов включены, 258 — исключены.

Кроме того, Маргарита Ипатьева озвучила просьбу предпринимателей рассмотреть возможность о продлении моратория на демонтаж для нестационарных торговых объектов, ранее имевших правоустанавливающие документы на размещение и своевременно вносящих плату за НТО.

По ее словам, существенным подспорьем для бизнеса, осуществляющего деятельность в виде НТО, может стать продление моратория на приведение облика нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевых маршрутах, в соответствие с дизайн-кодом.

— Финансовая ситуация для малого и среднего бизнеса сейчас по-прежнему не совсем благоприятная. Средства, из которых можно проводить реконструкцию, — только кредитные, а привлекать займы сейчас — это непосильная ноша для предпринимателей, — подчеркнула она.

— Эта мера поддержки очень действенная для предпринимателей. Просим ее продлить, — пояснила она. — Кроме того, просим продлить сроки приостановки плановых и неплановых проверок, которые осуществляют структуры мэрии. Таких структур очень много, но мало тех, кто помогает МСП.

Председатель совета предпринимателей Октябрьского района, директор ООО «Бизнес-Форум» Наталия Безрученкова добавила в список предложений от малого бизнеса просьбу предоставить отсрочку по увеличению ставок выкупа земельных участков. Сейчас она действует до 1 июля 2023 года.

Впрочем, судя по всему, у муниципалитета и области уже есть планы на средства, полученные от увеличения ставок выкупа земельных участков. По словам Романа Шилохвостова, руководителя департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, поступление этих неналоговых доходов «даст мощный экономический эффект для города, документ также будет иметь сильную антикоррупционную направленность». Об этом он заявил на подведении итогов работы департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска в 2022 году.

Еще один вопрос, который подняли предприниматели перед мэрией, — продолжение централизованной борьбы с нелегальными торговцами нефтепродуктами. Как пояснил редакции руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацкий, в 2022 году рынок, наконец, увидел эффективность ужесточения контроля — сокращение количества нелегалов. И это при том, что проблема, актуальна для Новосибирска уже более 2 лет и ассоциация добивалась системного противодействия таким продажам с привлечением представителей власти и правоохранительных органов. Напомним, в начале 2022 года в частном секторе Октябрьского районе на нелегальной АЗС произошел крупный пожар. В итоге в городе начались проверки мест возможного размещения «черных» заправок, а также рейды по выявлению нелегальных продавцов на улицах города.

Ранее редакция рассказывала о том, что нестационарные торговые объекты в Новосибирске загружают в цифровую карту.