На мосту около «Локомотив-Арены» планируют заменить барьерные ограждения в Новосибирске

«Гормост» заменит барьерное ограждение около волейбольного центра «Локомотив-Арена» на путепроводе через Ипподромскую магистраль. Стоимость работ оценивается в 18 миллионов рублей. Об этом сообщает МКУ «Гормост».

— Определен победитель аукциона — ООО «СтройКабель». В настоящий момент МКУ «Гормост» осуществляет процедуру подписания контрактного договора, — отмечается в сообщении.

Подрядчик должен будет убрать почти 1400 метров барьерного ограждения на мосту и переходных плитах, а также выполнить устройство усиленного металлического мостового и дорожного ограждения.

Отдельно отмечается, что работа по замене ограждений будет проведена за несколько месяцев и без перекрытия движения автомобилей.

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