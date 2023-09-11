В нескольких районах Новосибирской области начался отопительный сезон

На территории нескольких районов Новосибирской области официально начался отопительный сезон. Об этом сообщил министр ЖКХ Денис Архипов на оперативном совещании в правительстве региона.

Отопление подключили в Кыштовском, Усть-Таркском и Северном районах.

Губернатор региона Андрей Травников призвал другие муниципалитеты подавать тепло, ориентируясь на погоду. Готовность котельных и тепловых сетей к отопительному сезону в регионе составляет 94%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске отопительный сезон для некоторых может начаться раньше положенных сроков. При подачи заявки на индивидуальное подключение отопления, в первую очередь рассмотрят просьбы от социально значимых объектов: детских садов, школ и больниц.

Напомним, 6 сентября депутаты Новосибирска заявили, что отопительный сезон, возможно, не удастся начать вовремя, а также намекнули о несоблюдении сроков и качества работ по тепловой концессии.

4 сентября депутат горсовета Ростислав Антонов написал на своей странице «ВКонтакте» о том, что «Новосибирская теплосетевая компания», по информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии, из 31 объекта выполнила работы на 5, а по 20 наблюдается отставание от графика работ.

Ранее редакция сообщала о том, что Железнодорожный район Новосибирска поставил рекорд по нарушениям при подготовке к отопительному сезону.