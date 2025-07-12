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Мэрия Новосибирска снова пытается продать имущество на «Сибсельмаше»

  • 12/07/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Мэрия Новосибирска снова пытается продать имущества на «Сибсельмаше»
Между тем предприниматели, ранее купившие объекты на территории завода у частного инвестора, находятся в судах

Мэрия Новосибирска снова выставила на продажу помещение завода «Сибсельмаш». Объект расположен по адресу Станционная, 38. Условия приватизации утверждены постановлением мэрии в июле 2025 года. Судя по кадастровой карте, речь идет о здании бывшего заводоуправления.

В состав лота входят 1 и 2 надземные этажи в здании 1942 года постройки. Площадь помещения 4310 кв метров, цена с НДС — 42.8 млн рублей. Шаг аукциона составляет 2,1 млн рублей. На объекте установлено обременение: частный сервитут, который действует с 28.03.2024.

Стоит отметить, что в феврале 2022 года мэрия также выставляла на торги  нежилое помещения площадью 4082,0 кв. м на первом этаже и 228,5 кв. м на втором, которое было расположено на ул. Станционная, 38. В муниципалитете уточняли, что помещение свободно от арендных отношений, а стартовая цена продажи составляет 80 млн рублей.

— В 1996 году в собственность города поступил полуразрушенный цех завода «Сибтекстильмаш». В то время проходила активная процедура банкротства предприятия и распродажа его имущества. С тех пор производственное помещение находится в собственности муниципалитета, — сообщал на пресс-конференции Анатолий Локоть, который на тот момент занимал должность мэра Новосибирска.

Он подчеркивал, что объект сегодня эксплуатировать невозможно поэтому департамент земельных и имущественных отношений мэрии принял решение выставить его на торги. Цех находится на территории, которая относится к заводу «Сибсельмаш», говорит Локоть.

Объект никого не заинтересовал, и муниципалитет продолжал включать его в прогнозный план приватизации.

В 2024 году это решение опротестовал Роман Сивак, который на тот момент был прокурором Новосибирска.

—  Здание находится на улице Станционной на заводе «Сибсельмаш». Это стратегический объект. Сейчас органы генпрокуратуры, федеральный центр ведут большую системную работу по возвращению активов оборонных предприятий, —  напомнил прокурор.

Он предложил исключить объект из плана приватизации и дополнительно проработать этот вопрос, получить мнение прокуратуры и федерального центра. В мэрии обещали проработать вопрос с профильными структурами.

В 2025 году объект снова оказался в плане приватизации по цене уже в два раза ниже, чем в 2022 году. Между тем, в декабре 2024 года в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск региональной прокуратуры к 15 ответчикам:  московским ООО «Меркас» и ООО «Перспективные строительные решения», а также новосибирским ООО «Актив» (две компании с разным ИНН), ООО «Актив-Недвижимость», ООО «Промышленная сетевая компания», ООО «Академфарм», ООО «Энергетическая сетевая компания», ООО «Сибирский оптовый центр», ООО «Сибэнергопром», ООО «НПП «АИнжиниринг», ИП Владимиру Наумову, ИП Ольге Новоевской, ООО «УК «СТМ Сервис» и мэрии Новосибирска.

Ведомство требует признать недействительными сделки по купле-продаже активов, расположенных на территории ОАО «НПО «Сибсельмаш», а также настаивает на их обращении в собственность Российской Федерации. Судя по материалам суда, прокуратура взыскивает с компаний как недвижимое имущество (земельные участки, объекты недвижимости), так и движимое (краны, автомобили, оборудование).

Судя по материалам дела, иск до сих пор рассматривается в первой инстанции.

Напомним, в мае 2025 года новосибирский завод «Сибсельмаш» перешёл под управление «Курганприбора». Также в мае этот инвестор купил ОАО Завод «Сибсельмаш-Спецтехника». В контур внимания «Курганприбора» в Новосибирске входит «Сибтекстильмаш».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске приватизировали ряд муниципальных предприятий. 

Фото базовое Flickr// автор: GensaGensa.

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : торги Сибсельмаш приватизация


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