На Октябрьском мосту переустроили почти 1,5 км тротуаров в Новосибирске

В Новосибирске на Октябрьском мосту заменили почти полтора километра тротуаров.
– Сейчас проводятся работы по армированию тротуарной консоли; устройству оклеечной гидроизоляции; ремонту лестничных сходов опоры № 1; окраске балок пролетного строения; монтажу нового перильного ограждения; устройству цоколей барьерного ограждения, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Согласно информации, предоставленной МКУ «Гормост», на данный момент обновлено 1350 метров тротуарной консоли, а работы ещё предстоит выполнить на 600 метрах. Также ведётся устройство выравнивающего слоя бетона. Кроме того, на мосту наполовину обновлены смотровые ходы.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия может расторгнуть договор с подрядчиком, ремонтирующим Димитровский мост Новосибирска.
Источник фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска.
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