В Новосибирске прошел фестиваль лоскутных одеял

У дома культуры «Академия» прошел XIII Всероссийский фестиваль лоскутных одеял «У моря Обского» .В Советский район Новосибирска уже более 10 лет ежегодно съезжаются мастерицы-рукодельницы со всей Сибири, из разных городов России и из-за рубежа, напомнила вице-мэр Новосибирска анна Терешкова.

— За это время фестиваль «У моря Обского» стал самым крупным праздником лоскутного шитья за Уралом и местом силы, где мастера заряжаются творческой энергией. Только в Новосибирске работают около 15 клубов лоскутного рукоделия, и сотни талантливых авторов творят индивидуально, а как много людей неравнодушных к чудным лоскуткам — представить себе невозможно, — говорит Терешкова.

Темой фестивального одеяла в этом году стала «Фантазийная рыба». Помимо основной экспозиции конкурсных работ участниц фестиваля, были представлены персональные выставки, авторские мастер-классы, творческие встречи, конкурсы, дефиле и презентации клубов. Итогом праздника традиционно стало изготовление коллективного лоскутного одеяла.

Ранее редакция рассказывала, что в центре Новосибирска открылась свечная мастерская.