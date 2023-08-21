На платформе VK Мессенджер появились государственные соседские чаты — в чем суть

Государственные соседские чаты запускают Минстрой и Минцифры на платформе VK Мессенджер, передают «Известия». Они интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом», которое в перспективе призвано стать единым окном для решения вопросов жителей. При этом «Госуслуги.Дом» интегрировано с ГИС ЖКХ.

— В чате жители могут обсуждать любые вопросы, касающиеся дома, предлагать идеи по его улучшению, проводить опросы для формирования общей позиции, — отметили в Минстрое.

В настоящее время аналогичные чаты образуются на базе иностранных мессенджеров, уточнил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук, однако, там не существует гарантии безопасности персональных данных граждан. Кроме того, чаты могут использовать для распространения ложной информации, уверен он.

Ранее редакция сообщала, что чат-боты помогут новосибирцам решить социальные вопросы.