В Новосибирске к сдаче готовятся 24 участка теплосетей

В Новосибирске завершаются работы по ремонту и замене теплосетей. На финальном этапе находятся работы на 24 объектах. Всего до 1 ноября планируется закончить в общей сложности 48 проектов, рассказал в прямом эфире генеральный директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко.

Он подчеркнул, что запуск тепла в городе состоится в срок, утвержденный мэром. Капитальные работы по замене теплосетей не влияют на запуск тепла в городе и до полного окончания работ, подача ресурса горожанам организована по временным схемам. Общий процент готовности к подключению систем теплоснабжения — более 90%.

Максим Рябенко рассказал. что в городе немало объектов технического перевооружения, где работы практически закончены.

— Левый берег — труба в ближайшие дни будет собрана и начнется обратная засыпка по ул. Римского-Корсакова недалеко от Монумента Славы; заканчиваем работы на улице Невельского. В Кировском районе высокая степень готовности трубопроводов на ул. Беловежской, Сибиряков-Гвардейцев. На правом берегу — готовим к запуску три участка по Гусинобродскому шоссе и Доватора. Заканчиваем перекладку тепломагистрали на Автогенной — с увеличением ее диаметра с 800 мм до 1000 мм, а значит, и пропускной способности. Это проект, который позволяет развиваться центральной части города, — уточнил он.

Всего готовятся к сдаче 24 проекта, расположенные на улицах: Фрунзе, Богдана Хмельницкого, Гусинобродское шоссе (3 участка), вблизи ул. Кирова, Автогенная, Красина, Пархоменко, Римского-Корсакова, Невельского, Беловежская, Добролюбова, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Оловозаводская, Дунаевского, Тюленина, Блюхера, Котовского (два участка), Фасадная, Красных зорь, Гэсстроевская.

На 11 объектах новые трубы уже готовы к запуску — по улицам Фрунзе, один из участков по Гусинобродскому шоссе, Котовского, Римского-Корсакова, Беловежская, Добролюбова, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера, два участка — по Котовского.

Максим Рябенко добавил, что к 1 ноября планируется завершить в общей сложности 48 проектов комплексной замены теплосетей — это свыше 36 км трубопроводов в однотрубном исчислении. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году.

Всего, с учетом модернизации, строительства, капитального и текущего ремонтов, НТСК меняет в этом году более 70 км коммуникаций.

Комплексная замена теплосетей по инвестпрограмме: 36 км (собственные, а также муниципальные теплосети — по концессионному соглашению).

Текущий ремонт — по результатам выявленных дефектов — запланирован на уровне 36 км. По состоянию на 10 сентября, бригады НТСК заменили примерно 20 км.

Капитальный ремонт теплосети по ул. Бурденко протяженностью 1,3 км. Работы идут по графику.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске проверят приборы погодного регулирования.

.