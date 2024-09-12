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В Новосибирске к сдаче готовятся 24 участка теплосетей

  • 12/09/2024, 10:50
В Новосибирске к сдаче готовятся 24 участка теплосетей
В этом году в городе подлежали замене более 70 км коммуникаций.

В Новосибирске завершаются работы по ремонту и замене теплосетей. На финальном этапе находятся работы на 24 объектах. Всего до 1 ноября планируется закончить в общей сложности 48 проектов, рассказал в прямом эфире генеральный директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко.

Он подчеркнул, что запуск тепла в городе состоится в срок, утвержденный мэром. Капитальные работы по замене теплосетей не влияют на запуск тепла в городе и до полного окончания работ, подача ресурса горожанам организована по временным схемам.  Общий процент готовности к подключению систем теплоснабжения — более 90%.

Максим Рябенко рассказал. что в городе немало объектов технического перевооружения, где работы практически закончены.

— Левый берег — труба в ближайшие дни будет собрана и начнется обратная засыпка по ул. Римского-Корсакова недалеко от Монумента Славы; заканчиваем работы на улице Невельского. В Кировском районе высокая степень готовности трубопроводов на ул. Беловежской, Сибиряков-Гвардейцев. На правом берегу — готовим к запуску три участка по Гусинобродскому шоссе и Доватора. Заканчиваем перекладку тепломагистрали на Автогенной — с увеличением ее диаметра с 800 мм до 1000 мм, а значит, и пропускной способности. Это проект, который позволяет развиваться центральной части города, — уточнил он.

Всего готовятся к сдаче 24 проекта, расположенные на улицах: Фрунзе, Богдана Хмельницкого, Гусинобродское шоссе (3 участка), вблизи ул. Кирова, Автогенная, Красина, Пархоменко, Римского-Корсакова, Невельского, Беловежская, Добролюбова, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Оловозаводская, Дунаевского, Тюленина, Блюхера, Котовского (два участка), Фасадная, Красных зорь, Гэсстроевская.

На 11 объектах новые трубы уже готовы к запуску — по улицам Фрунзе, один из участков по Гусинобродскому шоссе, Котовского, Римского-Корсакова, Беловежская, Добролюбова, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера, два участка — по Котовского.

Максим Рябенко добавил, что к 1 ноября планируется завершить в общей сложности 48 проектов комплексной замены теплосетей — это свыше 36 км трубопроводов в однотрубном исчислении. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году.

Всего, с учетом модернизации, строительства, капитального и текущего ремонтов, НТСК меняет в этом году более 70 км коммуникаций.

  • Комплексная замена теплосетей по инвестпрограмме: 36 км (собственные, а также муниципальные теплосети — по концессионному соглашению).
  • Текущий ремонт — по результатам выявленных дефектов — запланирован на уровне 36 км. По состоянию на 10 сентября, бригады НТСК заменили примерно 20 км.
  • Капитальный ремонт теплосети по ул. Бурденко протяженностью 1,3 км. Работы идут по графику.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске проверят приборы погодного регулирования.

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Фото предоставлено пресс-службой СГК, автор- Константин Стремоусов

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : теплоснабжение СГК ремонт


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