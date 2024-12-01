Жесткое задержание лихача сняли на камеры новосибирцы

Несколько патрульных автомобилей преследовали сегодня машину Toyota Camry по улице Котовского. Видео с погоней, а затем задержанием водителя новосибирцы предоставили телеграм-каналу АСТ-54 Black. Как пишут очевидцы, в преследовании принимали участие 10 полицейских машин.

В комментариях к видео подписчики сообщают, что эту машину видели на улицах Титова и Ватутина. Она ехала по встречке. По данным подписчиков, за рулем был молодой парень. Водитель Анастасия написала, что на широкой улице гонщик шаркнул ей бампер и зеркало снес. Подписчики также отметили, что на видео с остановленной машиной у Toyota Camry разбито лобовое стекло, тогда как на видео погони оно целое.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что в ГАИ поступила ориентировка на автомобиль Toyota Camry. В ходе погони полицейские задержали двоих граждан, которые подозреваются в грабеже. По предварительной информации, они с применением физической силы похитили у гражданина автомобиль и личные вещи.

Напомним, 13 июля на Красном проспекте произошло серьезное ДТП. При движении в сторону Дуси Ковальчук вылетел с дороги и перевернулся BMW X5 без номеров. водитель превысил скорость и не справился с управлением. Он врезался в припаркованные рядом с дорогой автомобили. Разбито 7 машин, одну из них от удара выкинуло на тротуар.

Ранее редакция рассказывала о том, что на минувшей неделе три человека погибли в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске.