На ремонт дорог направят более 1 миллиарда рублей в Новосибирске

На ремонт дорог в Новосибирске выделили более 1 миллиарда рублей из бюджета области.
За эту сумму планируется отремонтировать 14 участков, протяженность которых свыше 19 километров.
Ремонт будет в Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Калининском, Октябрьском, Первомайском, Советском и Центральном районах.
Напомним, что более 10 млрд рублей потрачено в 2023 году на ремонт дорог в Новосибирске. Отремонтировано 75 объектов общей площадью более 1 млн квадратных метров.
Также в прошлом году отремонтировано 10 мостовых переходов.
Ранее редакция сообщала о том, что 60 процентов дорожных контрактов на 2024 год уже заключено в Новосибирской области.
Фото: freepik.com, aleksandarlittlewolf
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru