На ремонт дорог направят более 1 миллиарда рублей в Новосибирске

На ремонт дорог в Новосибирске выделили более 1 миллиарда рублей из бюджета области.

За эту сумму планируется отремонтировать 14 участков, протяженность которых свыше 19 километров.

Ремонт будет в Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Калининском, Октябрьском, Первомайском, Советском и Центральном районах.

Напомним, что более 10 млрд рублей потрачено в 2023 году на ремонт дорог в Новосибирске. Отремонтировано 75 объектов общей площадью более 1 млн квадратных метров.

Также в прошлом году отремонтировано 10 мостовых переходов.

Ранее редакция сообщала о том, что 60 процентов дорожных контрактов на 2024 год уже заключено в Новосибирской области.