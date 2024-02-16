Киберпреступники похищают биометрию для создания дипфейков

Сегодня эксперты предупреждают о том, что мошенники в интернете похищают биометрию и прочие данные пользователей, пишет издание BleepingComputer.

Компания Group-IB опубликовала отчет, в котором описывается новое вредоносное ПО Gold Pickaxe. Аферисты устанавливают программу на смартфоны и компьютеры пользователей путем обмана, чтобы впоследствии украсть их биометрические данные.

А потом с помощью приложений, которые взаимодействуют с камерой устройства, похищенные цифровые слепки лиц киберпреступники используют для создания реалистичных дипфейков. Кроме того, эксперты утверждают, что хакеры теперь способны с помощью дипфейков получать доступ к банковским счетам пользователей.

Специалисты уточнили, что традиционно вредоносное ПО распространяется через фишинг. Так, например, пользователям операционной системы Android предлагают скачать приложение с неизвестного сайта, который визуально похож на магазин Google Play. При этом владельцев iPhone просят установить сервис TestFlight и загрузить специальный профиль.

Ранее редакция сообщала, что мошенники генерируют опасный QR-код для обмана пользователей.