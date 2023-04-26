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Одно из крупнейших сельхозпредприятий Новосибирской области увеличит производство молока благодаря нацпроекту

  • 26/04/2023, 11:50
Крупный производитель молока и продукции растениеводства – «Новомайское» –работающее в Краснозерском районе Новосибирской области, вошло в национальный проект «Производительность труда».

При помощи инструментов бережливого производства в компании рассчитывают минимум на 20% увеличить выработку и выстроить процессы так, чтобы исключить ошибки,сельхозпредприятия Новосибирской области, производство молока, нацпроекты России, производительность труда влекущие за собой возникновение брака продукции.

 «Новомайское» специализируется на растениеводстве – выращивает зернобобовые, масленичные и корневые, а также занимается животноводством. Поголовье в хозяйстве насчитывает более 850 голов КРС. Ежегодно здесь производят порядка 3,34 млн литров сырого молока. Производственная мощность составляет около 1,5 тысяч литров в час. Молоко поставляется одному из крупнейших переработчиков региона. При этом «Новомайское» имеет собственную кормовую базу и изготавливает все корма для животных самостоятельно, не используя антибиотики и стимуляторы роста.

На предприятии будут работать специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

«Пилотным потоком на предприятии выбрано производство сырого молока. Мы хотим увеличить объемы при тех же затратах и численности сотрудников. Мы будем устранять потери, создавать наилучшие условия труда, и в дальнейшем тиражировать это на все другие процессы в животноводстве и растениеводстве. Наша цель – эффективно использовать ресурсы, повысить культуру производства и ускорить процессы за счет улучшения условий труда. Важно чтобы каждый работник научился ценить производство», – рассказал исполнительный директор ЗАО «Новомайское» Александр Вотяков.

 «Новомайское» производит экологически чистое молоко высокого качества, при этом основные показатели компании находятся на одном уровне в течение нескольких лет. Наша задача ускорить процессы за счет улучшения условий труда, оптимизации процесса содержания и кормления животных», – отметил руководитель проекта РЦК Вячеслав Борейко.

 В рамках работы на предприятии предполагается сократить объемы незавершенного производства, увеличить выработку, а также повысить производительность работников.

Фото предоставлено АИР НСО

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : сельхозпредприятия нацпроекты производство молока Новомайское АИР НСО


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