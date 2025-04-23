Шесть предприятий Новосибирска согласились заморозить цены

Шесть сельскохозяйственных предприятий в Новосибирской области присоединились к инициативе регионального министерства сельского хозяйства о заморозке цен на свою продукцию. Они подписали соглашение «О принятии мер, направленных на стабилизацию цен на молочную продукцию, яйцо куриное (пищевое), овощи и хлеб недлительного хранения из пшеничной муки».

Напомним, соглашение было заключено 1 апреля и будет действовать до 30 июня. Первым к нему присоединилось ООО «Тогучинское молоко». На сегодняшний день свои цены на продукцию заморозили также племзавод «Ирмень», хлебокомбинат «Инской», птицефабрики «Чикская», «Ново-Барышевская» и «Посевнинская», передает издание «Прецедент».

Предыдущее соглашение, срок действия которого истек 1 апреля, подписывал ООО «Болтовский маслосыркомбинат». В ноябре 2024 года в соглашении также участвовал ООО «Маслодельческий комбинат Чановский», через неделю к нему присоединились «Тогучинское молоко» и «Толмачевский молочный завод».

В декабре 2023 года соглашения о заморозке цен подписывали АО «Птицефабрика Чикская», ЗАО ПФ «Ново-Барышевская», ЗАО ПФ «Посевнинская», ЗАО «Птицефабрика «Каргатская», АО ПФ «Евсинская».

Согласно данным Новосибирскстата, на 14 апреля килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоил 1274 рублей. Для сравнения, 15 апреля 2024 года цена составляла 909 рублей. Стоимость куриного яйца составляет 118 рублей, в то время как в 2024 году она была 127 рублей. Цена хлеба составляет 96 рублей, по сравнению с 85 рублями в 2024 году.

Между тем, по данным Центробанка, инфляцию в Сибири в 2025 году в основном разгоняют цены на продовольствие.

Ранее редакция сообщала о том, что инфляцию в Сибири разгоняет рост цен на продовольствие. При этом жители округа сократили затраты на обувь и одежду, несмотря на смену сезона.