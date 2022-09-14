США отказались от железа и стали из России, Bank of America перевезет часть своих сотрудников из РФ в Дубай, Япония сохранит антироссийские санкции

Ввоз черных металлов из РФ в США уже в июле упал до $0,6 млн после $201 млн, передает РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США.

По данным Бюро, в июне больше всего было экспортировано ферросплавов ($112,5 млн) и полуфабрикатов из железа и стали ($88 млн). В июле их поставки упали до $0,4 млн и нуля соответственно.

Bank of America отправит часть своих сотрудников из России в Дубай, сообщает Reuters.

Ранее, после начала СВО и ужесточения санкций, за пределы России своих сотрудников отправили JPMorgan и Goldman Sachs. А вот крупные европейские банки предпочли продать свои российские «дочки».

Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна сохранит санкции против РФ в поддержку Украины.

— Токио поддерживает народ Украины, который действует в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и солидарен с санкционным режимом Запада в отношении РФ, — сказал он.

Литва пролонгировала режим ЧП из-за спецоперации, проводимой Россией в Украине, и закрыла въезд в страну для россиян с туристическими визами.

Действие чрезвычайного положения коснётся границы с РФ и Беларусью пунктов пропуска, которые находятся за пределами территории пограничного участка, т. е. в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

Во время режима ЧП будет усилена охрана госграницы, проверка транспортных средств и багажа на приграничных территориях. А также прекратится прием заявлений на получение виз от граждан РФ и Белоруссии. Россиян в страну вообще не пропустят.

Китай и Россия продолжат сотрудничество в области энергетики, невзирая на санкции, пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора исследовательского отдела Института национальной стратегии при Университете Цинхуа (Пекин), эксперта аналитического института «Тайхэ» Цянь Фэна.

По его словам, РФ, наращивая экспорт нефти и газа, содействует развитию китайской экономики.

Норвежская Equinor первой среди западных нефтегазовых компаний полностью ушла из РФ. Свои инвестиционные обязательства на $1 млрд компания передала «Роснефти» всего за €1, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Балансовая стоимость активов Equinor в РФ в первом квартале текущего года оценивалась в 1,1 млрд долларов, на сегодняшний день ее списали до нуля. Equinor работала в РФ более 30 лет.