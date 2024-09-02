На самокатах в Новосибирске появились регистрационные номера

Кикшеринговая компания Яндекс Go начала размещать на самокатах в Новосибирске крупные горизонтальные номера, идентифицирующие самокаты по аналогии с другими транспортными средствами. В ближайшие недели такие номера появятся на всех самокатах компании, представленных в Новосибирске.

— Это упростит процесс фиксации нарушений ПДД и правил сервиса — по фото с номером легче найти данные о поездке, — подчеркнули в пресс-службе кикшеринга.

Фото с номером самоката, примерным временем и местом инцидента будет проверять служба поддержки компании, нарушителям будет выписываться штраф. Напомним, этим летом Яндекс Go повысил штрафы за нарушение ПДД и правил сервиса — самый крупный штраф составит 150 000 рублей.

За сезон 2024 года через специальный бот сервисы Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент отработали более 20 тысяч сообщений о нарушениях с участием арендаторов самокатов. Сервис «Юрент» на минувшей неделе сообщил о том, что за нарушения заблокировал в Новосибирске около 1000 аккаунтов пользователей. Из них 600 взрослых, 380 — несовершеннолетних.

Напомним, в середине августа начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Морозов рассказывал, что суды города рассматривают 22 дела о нарушении парковки самокатов. По одному из них компания «ВУШ» уже выплатила мэрии штраф 100 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске школьники изобрели четырехместный самокат.