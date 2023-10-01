2 октября частично откроют для горожан Первомайский сквер в Новосибирске

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова проверила ход работ в Первомайском сквере. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

— Подрядчик обещает завтра вечером открыть проход горожанам от Краеведческого музея до метро. Начали уже монтировать освещение. Работы переносятся уже на наружный контур сквера — тротуар. С понедельника приступаем к ремонту фонтана Мишка, — отметила Терешкова.

Напомним, о том, что в Новосибирске планируется реновация Первомайского сквера стало известно еще в 2021 году. Весной 2023 года стало известно, что реновация – план этого года. Затем власти сообщили, что сквер на время ремонта закроют для посещения горожан. В апреле объявили первый аукцион по выбору подрядчика для ремонта Первомайского сквера. В итоге аукцион прошел только с третьей попытки. За это время в сквере была убраны скульптуры, разобрана старая тротуарная плитка, закрыты кафе. Завершить работы подрядчик должен до середины октября.

Ранее редакция сообщала о том, что на ремонт фонтана «Мишка» в Новосибирске потратят около 9 млн рублей.