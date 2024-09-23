По поручению губернатора до конца этой недели к теплу подключат все социальные и жилые объекты Новосибирской области

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Травников поручил министерству ЖКХ и энергетики Новосибирской области осуществлять контроль над муниципальными образованиями, чтобы теми не было допущено сбоев с подключением систем отопления. Глава региона подчеркнул, что сбои будут рассматриваться как аварийная ситуация.

— Если будут отставания – значит, какие-то проблемы, будем разбираться, — отметил губернатор.

По словам и. о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова, окончательное подключение к теплу всех муниципальных образований региона планируется завершить в течение этой недели. При этом будут подключены не только социальные объекты, но и весь жилой фонд, заключил и.о. министра.

Ранее редакция сообщала, что жилой фонд Новосибирска на сегодняшний день подключён к теплу на 37%.