В Новосибирске из-за отключения воды не будут работать школы и детсады

В среду, 22 октября, в Новосибирске не будут принимать детей ряд детских садов и школ. Это связано с ожидаемым отключением горячей и холодной воды. Ограничение водоснабжения коснется Центрального, Железнодорожного, Октябрьского и Дзержинского районов. Горводоканал будет проводить плановые работы по замене запорной арматуры на водоводе.

Единого распоряжения по школам и дошкольным учреждениям в связи с понижением параметров воды нет, их администрации сами принимают решение. Infopro54 известно о трех школах Центрального округа и Октябрьского района, которые 22 октября отменили занятия.

— 22.10.2025, в связи с понижением параметров подачи холодной воды, школьники обучаются дома с применением электронных образовательных ресурсов, — такое сообщение отправили учителя гимназии №1 в родительские чаты.

Так же в распоряжении редакции есть информация о трех детских садах, которые не будут в среду принимать детей.

— Мы решили детей не принимать завтра. В детский сад придут только сотрудники. Распоряжения от департамента не было, нам сказали, что решение на наше усмотрение. Несколько странная ситуация, но вот так. И мы решили перестраховаться. Водой для питья и приготовления пищи запастись можно, но если дело дойдет до отключения (нам дали понять, что такое возможно), то санитарные нормы трудно соблюсти: детей много, им надо регулярно ходить в туалет, мыть руки. Родители предупреждены, все с пониманием относятся. Это всего на один день, — рассказала Infopro54 заведующая одного из детских садов.

Вероятно, что аналогичные решения приняли многие школы и детские сады. Редакция публикует сведения, которые ей известны.

Учреждения дополнительного образования занятия на 22 октября пока не отменяют, но многие из них предупредили родителей детей о том, что отмена не исключена. Всё будет зависеть от фактической ситуации: будет вода или нет. Журналист Infopro54 обзвонил шесть медицинских учреждений, как муниципальных, так и коммерческих, они сообщили, что пока планируют работать в обычном режиме.

Согласно официальным сообщениям мэрии, по основным зонам отключения водоснабжение будет соответствовать порядка 30-40 метров, этих параметров давления достаточно для обеспечения водой 6-7-х этажей. Но при этом ЖЭУ призывают запасаться водой жителей четырех- и двухэтажных домов. Так, жильцам дома №78 по улице Кирова сообщили, что воды, скорее всего, не будет сутки, и «лучше всего набрать полную ванну».

Горводоканал начнет работы в 23:00 21 октября, и должен завершить их 22 октября в 22:00.

