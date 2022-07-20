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«Стремление властей регулировать современные IT-платформы четко прослеживается и будет продолжаться»

Вячеслав Ананьев, член совета директоров Ассоциации развития IT «СибАкадемСофт» — о миллиардных штрафах Google за размещение информации на принадлежащем компании видеохостинге YouTube:
  • 20/07/2022, 15:21

новости Новосибирска— Понятно, что сегодня существуют серьезные разногласия между регуляторами РФ и зарубежными компаниями. Ситуация с компанией Meta (В марте 2022 года признана экстремистской организацией, деятельность в России запрещена, включая соцсети компании — Facebook и Instagram. — Ред.) показала, что противоречия с Google (18 июля суд оштрафовал компанию на 21,7 млрд рублей за неудаленную с YouTube информацию. — Ред.) будут нарастать. На мой взгляд, здесь нет ничего глубоко политизированного, так как аналогичные процессы мы наблюдаем и в других странах, в том числе европейских, по отношению к компаниям, которые являются платформами для переноса информации. Власти развитых стран считают, что IT-компании, которые предоставляют платформы для размещения массовой информации, должны быть ответственны за то, что размещают. Это современный тренд. Нельзя сказать, что это понимается однозначно. Частично под такими решениями скрывается цензура. Но стремление властей регулировать современные IT-платформы четко прослеживается и будет продолжаться. Google, YouTube, RuTube и т.д. — требования к контролю за размещаемой информацией будут нарастать. Думаю, что это правильно, информация должна проходить некий фильтр, так как очень часто несет в себе противоправный контент. Особенно это важно в отношении детей. Нужно ограничивать доступ детей к противоправной информации, обеспечивать нравственную чистоту подрастающего поколения.

Если Google, YouTube все-таки будут закрыты в России, в том числе под давлением вынесенных штрафов, то для многих компаний, в том числе IT-сектора, это станет серьезной проблемой. Наша отрасль применяет возможности YouTube для промоушена своих продуктов, систем и услуг. Это мощный и довольно эффективный рекламный канал. С Google — аналогичная ситуация.

Хочу сказать, что объем рекламного цифрового рынка с начала 2022 года уже довольно серьезно снизился, то есть фактически наши возможности по продвижению уже достаточно сузились. Кто-то скажет, что можно работать через VPN-сервисы. Но это все-таки действие в обход законодательства, и практика показала, что довольно много пользователей в итоге сокращают посещение запрещенных ресурсов. С точки зрения рекламы их значимость падает.

На мой взгляд, было бы лучше, чтобы Google и YouTube пошли навстречу требованиям властей РФ по ограничению доступа к противоправному контенту. Мы, как участники IT-рынка, заинтересованы в том, чтобы информация на цифровых площадках оставалась доступной для всего мира, чтобы можно было говорить о наших возможностях без ограничений, в рамках законодательства.

Однако лично от себя могу добавить: я противник любых запретов, которые не несут какой-то конструктивной альтернативы. Просто так запрещать можно, но, как мы уже неоднократно видели, ни к чему хорошему это не приводит, если ты не можешь ничего представить взамен.

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : штраф продвижение ИТ YouTube Google


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