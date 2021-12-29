Бумажную справку в школу после болезни ребенка заменит цифровая

К 2024 году цифровые сервисы практически вытеснят очное взаимодействие граждан с государственными структурами на территории Новосибирской области. Такое заявление сделал в ходе пресс-конференции в ТАСС глава регионального Минцифры Сергей Цукарь.

— По ряду услуг за один год нельзя было изменить всю нормативно-правовую базу, отменить все ограничения, связанные с бумажными носителями, — сообщает министр. — Поэтому работа по переводу всех услуг в электронный формат будет планомерно продолжаться до 2024 года с полным отказом от бумажного носителя, чтобы у людей не было необходимости приходить в органы власти для получения результата, чтобы свести к минимуму взаимодействие человека с органами власти.

— Запуск этих сервисов становятся возможным благодаря электронному взаимодействию между медорганизациями и органами ЗАГС, — говорит Сергей Цукарь. — В 2022 году с запуском сервиса не придется носить медицинское заключение о рождении ребенка или смерти родственника в органы ЗАГС, чтобы там получить соответствующее свидетельство.

По словам министра, уже в 2022 году начнут действовать около 5 новых сервисов, охватывающих жизнь граждан буквально от появления на свет до ухода из жизни. Теперь при помощи интернет-технологий можно будет получитьнепосредственно из дома, минуя органы ЗАГС.

Еще один блок новшеств связан с организацией медобслуживания населения. Во-первых, объединение данных образовательных и медицинских учреждений позволит справки о заболеваемости ребенка «подтягивать» в систему «Электронная школа» и избавит родителей от необходимости предъявлять справки в бумажном виде. Во-вторых, в рамках пока еще экспериментальной площадки «Цифровая песочница» предстоит продолжать развивать запущенный в декабре сервис цифрового рецепта.

— Планируем в 2022 году расширить эту практику, в том числе на коммерческие рецепты, — рассказывает министр. — Будет создано приложение, в котором человек сможет узнать, в какой аптеке и по какой цене можно получить препарат, выстроить рейтинг организаций. Также планируем участвовать в экспериментальной организации «Цифровая песочница» для апробации механизмов доставки на дом лекарств, в том числе рецептурных.

В-третьих, через цифровые сервисы планируется еще больше упростить взаимодействие граждан с медучреждениями. В связи с чем на 2022 год поставлены задачи развития сервисов. Параллельно, как рассказывает министр, специальная программа-робот, работающая в рамках колл-центра 122 обучается пониманию все более сложных речевых конструкций.

Еще ряд сервисов, которые предполагается запустить в наступающем году, охватит более узкие категории населения области. Эти сервисы касаются работы судов и миграционных служб.

При этом окончательно списывать со счетов часть населения, предпочитающую «по-старинке» прямое взаимодействие с государственными учреждениями цифровым технологиям, в региональном правительстве не планируют.

— Остается когорта людей, которые предпочитают традиционные методы взаимодействия, — сообщает министр. — Для них в любом случае остается МФЦ, тем более что еще не все услуги можно получить в электронном виде. Надо сказать, что даже после введения QR-кодов большое количество людей обратились за ними в МФЦ. Мы стремимся к охвату цифровыми сервисами 100% населения, но объективно останутся 5-10% жителей области, которые не пойдут на портал «Госуслуги».

По информации Министерства цифрового развития Новосибирской области, в уходящем году в цифровой формат переведены более 80 региональных и муниципальных услуг, практически 100% из них выведены на портал «Госуслуг». Подтвержденную запись на портале «Госуслуги» имеют 1,7 млн жителей области (77%), действуют более 1,5 тысячи центров обслуживания пользователей портала. За текущий год зарегистрированы 300 тысяч новых пользователей. Поданы почти 10 млн заявлений, что вдвое превышает аналогичные показатели прошлого года. Самыми популярными стали сервисы, связанные с вакцинацией от коронавируса, получением QR-кодов, социальной поддержкой семей, имеющих детей школьного возраста.