В Новосибирской области обновят мост по дороге в Казахстан

Осенью текущего года возобновится полноценное движение транспорта через реку Шарап в Ордынском районе на участке дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Об этом сообщают в Территориальном управлении автодорог (ТУАД). По информации управления, в настоящее время подрядчик меняет балки пролетного строения, уже смонтировано 12 из 27 балок, ведется омоноличивание продольных швов бало, наполовину забетонированы шкафные стенки и окрылки концевых опор. Работы выполняет ООО ПСК «Путь».

— Планируется устройство гидроизоляции, установка перильных и барьерных ограждений, — сообщает ТУАД. — В сентябре уложат верхний слой, нанесут разметку и введут объект в эксплуатацию.

Общая стоимость работ — 79 млн руб.

По информации ТУАД, объект находится на 96 км трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Ордынском районе. Он введен в эксплуатацию в 1968 году. Является железобетонным капитальным сооружением. Длина пролетного строения 42,6 п.м. По этому мосту ежесуточно проходят до 5 тысяч грузовых и легковых автомобилей.

Напомним, что в текущем году ремонтные работы запланированы на 11 участках трассы «Новосибирск — Кочки — Павлоадар». Цена контракта — 328 млн руб.

Ранее редакция сообщала, на какой стадии сейчас работы на ещё одном знаковом для Новосибирской области мосту.