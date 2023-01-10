На станции «Спортивная» смонтирована первая линия дверей типа «метро»

По сообщению пресс-службы ООО «СпецТрансСтрой», 15 дверей типа «метро» установлены на входной зоне 1 со стороны Ледового Дворца Спорта. Вес каждой двери составил 27 кг.

— Двери именно такой конструкции нужны для регуляции воздушных потоков, которые генерируются движущимися поездами и вентиляцией в метро, — пояснил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов. — В противном случае сквозняк, образованный составами, постоянно раскачивал бы их, доставляя огромные сложности всем проходящим пассажирам.

Следует отметить, что двери не травматичны и при этом абсолютно безопасны. Они выполнены из алюминия и наполнены стеклом толщиной 35 мм.

Напомним, что «бумажно-бюрократические» вопросы стали традиционным препятствием к реализации станции ещё на стадии её проектирования. Как уже сообщалось Главгосэкспертиза не с первого раза приняла у Новосибирской мэрии проектно-сметную документацию, выявив недостатки при её составлении.

Ранее редакция рассказывала, что в ходе еженедельной пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что станция «Спортивная» функционально готова.

Фото: ООО «СпецТрансСтрой»