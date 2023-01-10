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Что смотрели новосибирцы на новогодних каникулах

  • 10/01/2023, 10:18
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Что смотрели новосибирцы на новогодних каникулах
Анализ интересов показал, что предпочтения менялись в течение периода праздников.

Так, эксперты онлайн-кинотеатра KION от МТС выяснили, что в сами новогодние дни — с 31 декабря по 2 января — новосибирцы провели за просмотром телевидения и комедийных лент, а в период Рождества переключились на семейные киноленты и мелодрамы.

Среди российских сериалов самым популярным в новогодний период оказался «Тест на беременность» (16+) — культовый сериал со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте в главных ролях. Также в новогоднее «меню» новосибирцев вошли: захватывающая драма с Павлом Прилучным «Жизнь по вызову» (18+), детективный сериал о блестящем профессионале «Переговорщик» (18+) и социальная драма режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» (18+).

В Рождество лидерами просмотров стали: сериал с Викторией Исаковой и Данилом Козловским «13 клиническая» (18+), жизнеутверждающая комедия «Почка» (18+) и мультипликационный сериал для всей семьи «Три кота» (0+).

Самыми популярными среди зарубежных сериалов в праздничные дни были турецкие сериалы «Постучись в мою дверь» (16+) и «Воскресший Эртугрул» (16+). А также медицинская драма «Анатомия страсти» (18+). А в канун Рождества новосибирцы увлеклись детективным сериалом «Кости» (16+) об ученых, раскрывающих убийства по останкам погибших, и «Постучись в мою дверь» (16+).

Список самых просматриваемых фильмов этих новогодних и рождественских каникул в Новосибирской области возглавила жизнеутверждающая комедия с Евгенией Дмитриевой в главной роли «Я буду жить» (16+). Приключенческая драма с Дмитрием Нагиевым «На ощупь» (16+) заняла второе место. Третье место досталось кинокартине-лауреату Каннского кинофестиваля «Треугольник печали» (18+). В топ-5 также вошли монофильм с Павлом Прилучным «Слон» (18+) и блокбастер «Сердце Пармы» (16+).

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». Самым рейтинговым событием стало поздравление президента, которое большинство новосибирцев предпочло смотреть на Первом канале. В целом, чаще других телеканалов жители Новосибирской области отдавали предпочтение Первому каналу, России 1, СТС, ТНТ, РЕН.

Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : статистика. МТС новогодние каникулы кино и сериалы


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