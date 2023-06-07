На строительство долгожданной школы в Татарске выделено 905 млн рублей

Четырехэтажное здание возведут на земельном участке с кадастровым номером 54:37:010113:166 общей площадью 35 000 м2 по адресу переулок Лермонтова, дом 16. Пощадь здания составит 14720 кв. метров (надземная — 10, тыс кв метров) и подземная— 2,2 тыс кв метров). Кроме того, проектом предусмотрено строительство котельной. Ожидается, что учреждение будет готово к июлю 2025 года.

Школа рассчитана на 550 учеников и 63 персонала.

Работы по строительству школы должны быть завершены до 1 июля 2025 года.

Цена контракта — 905 млн рублей. Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области. В 2024 году на строительство школы выделено 296,8 млн рублей, в 2025 — 608,4 млн рублей.

Напомним, здание школы №5 в Татарске построено в 1937 году. О необходимости строительства нового корпуса говорится с 2019 года. В 2021 году из регионального бюджета были выделены деньги на проектирование объекта, под него зарезервирован земельный участок, запланирована подъездная дорога и другие коммуникации.

По данным правительства Новосибирской области, в 2022 году в регионе введено в эксплуатацию четыре школы более чем на 2,5 тыс. мест. На 2023 год запланировано строительство 14 школ проектной мощностью свыше 10 тыс. мест, из них 10 школ на 8,6 тысяч мест в Новосибирске. За пять лет (с 2018 по 2022 год) введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью более 17,8 тыс. мест.

Ранее редакция сообщала, что на улице Кубовой в Новосибирске построят школу за 1,3 млрд рублей.