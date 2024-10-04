Экс-чиновника мэрии Новосибирска подозревают в создании преступного сообщества

Бывшего руководителя департамента инноваций и потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталия Витухина заподозрили в организации преступного сообщества. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, экс-чиновник создал условия для совершения преступлений организованными группами из числа преступного сообщества. В сообщество вошли сам чиновник, сотрудник МКУ «Ритуальные услуги», сотрудник кладбища, местный житель и неустановленные лица.

— На территории общественных кладбищ — «Северное», «Клещихинское», «Заельцовское», «Инское», «Чемское», «Южное» и «Гусинобродское» — члены сообщества осуществляли сбор денежных средств от иных сотрудников кладбищ исходя из среднего количества захоронений в месяц, сбор денег, вырученных от продажи оградок, контроль за количеством захоронений на территории кладбищ, — отмечают в прокуратуре.

По версии следствия, сотрудникам кладбищ, которые не будут исполнять эти распоряжения, грозили увольнением, либо переводом на кладбища, которые расположены далеко от их места жительства.

С декабря 2019 года по май 2024 года начальник департамента мэрии получил через посредника взятки на сумму не менее 15,9 млн рублей, подчеркивают в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено следователем по особо важным делам СУ СК РФ по Новосибирской области по результатам оперативно-розыскной деятельности по 4 статьям: создание преступного сообщества, получение взятки должностным лицом через посредника, участие в преступном сообществе, посредничество во взяточничестве.

Напомним, Витухина задержали 3 июня, а 5 июня он должен был покинуть свой пост по собственному желанию. По данным следствия, Виталий Витухин участвовал в процессе передачи земельных участков и объектов недвижимости на территории Заельцовского кладбища из муниципальной собственности в частную. Ущерб, нанесённый муниципалитету, оценивается в 50 миллионов рублей. В отношении Витухина возбуждено два уголовных дела.

В сентябре в отношении экс-руководителя департамента потребительского рынка и услуг мэрии Новосибирска возбуждено третье уголовное дело. Следствие полагает, что Витухин не принял меры по расторжению договора с ООО «Объединение 24», хотя концессионер не исполнял взятые на себя обязательства по ремонту муниципальных бань. В итоге бюджету города был нанесен ущерб в размере 28 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Виталия Витухина оставили в С ИЗО до декабря.