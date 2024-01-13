С должности может уйти глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников

По мнению политолога, редактора «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрея Кузнецова, в Новосибирске начинается период «охоты на ведьм» и сведения счётов.

—Несмотря на то, куда будет трудоустроен Локоть — в «Росатом», ОАК или аппарат премьер-министра — его команде в мэрии не избежать чистки. Из власти будут энергично вытеснять коммунистов, пришедших вместе с Локтем, — пишет Кузнецов. — По сведениям ЦДЖ, заявление об уходе уже написал глава Центрального округа Сергей Канунников — понятно, что опытный политик и чиновник не хочет ждать, когда его «попросят», хотя, теоретически, есть шанс, что как раз именно его попросят задержаться на посту.

Эксперт не исключает, что «токсичными» могут оказаться и связанные с командой Локтя компании. Как минимум, пристальное внимание контролирующих структур на ближайший период им обеспечено, прогнозирует Кузнецов.

— В зоне особого риска некоторые крупные девелоперы, без проблем решавшие вопросы с администрацией уходящего мэра и замеченные в поддержке компартии. В то же время депутаты от КПРФ и мечтающие вернуть мандаты коммунисты-аутсайдеры станут агрессивней — сдерживающего фактора в лице мэра у них больше нет, — не исключает политолог.

Напомним, сейчас и.о. мэра Новосибирска является Олег Клемешов.

Ранее редакция Infopro54 сообщила о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть может стать советником премьер-министра Михаила Мишустина.