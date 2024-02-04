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Утверждена стоимость квадратного метра жилья для льготников в Новосибирской области

  • 04/02/2024, 14:08
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Утверждена стоимость квадратного метра жилья для льготников в Новосибирской области
По этом цене будет выкупаться или строиться жилье для льготников в районах области.

Минсельхоз Новосибирской области утвердил стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях региона для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья. Речь идет о реализации госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.  Как отмечается в документе, подписанном министром Евгением Лещенко, размер социальной выплаты на 2024 год составит 39 097,86 рубля.

Также утверждена стоимость квадрата для расчета размера субсидии, предоставляемой в целях реализации на территории муниципальных образований Новосибирской области мероприятий по строительству (приобретению) жилья на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения (жилого дома), предусматривающих предоставление субсидий из областного бюджета. На 2024 год стоимость квадратного метра для расчета размера субсидии определена в размере 96 536 рублей.

По данным Минстроя, в областном бюджете на 2024 год предусмотрены средства на строительство и приобретение жилья для льготников во всех районах Новосибирской области  — более 1, 8 млрд рублей на строительство 34 домов, а также приобретение 15 служебных квартир на первичном рынке.

Как пояснила редакции Infopro54 руководитель компании RID Analytics  Елена Ермолаева, средняя цена предложения на рынке новостроек Новосибирска в ноябре 2023 года составляла 140 тысяч рублей за кв. м, на вторичном рынке — 111 тысяч рублей за кв м.

Ранее редакция сообщала о том, что средняя цена регистрации недвижимости в Новосибирске почти в два раза ниже цены предложения. 

Фото пресс-службы Минстроя Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость в Новосибирске жилье для льготников


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