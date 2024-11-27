«СпецТрансСтрой» оспаривает разрыв контракта по «Чистой воде» в Новосибирске

Компания «СпецТрансСтрой» обратилась с иском в Арбитражный суд Новосибирской области, чтобы оспорить односторонний разрыв контракта и наложить обеспечительные меры на станцию водоочистки в Ордынском районе.

Напомним, муниципальный контракт между администрацией поселка и «СпецТрансСтроем» был заключен в августе 2021 года. Как заявил подрядчик, в 2023 году возникла необходимость корректировки документации по объекту. К этому времени компания-проектировщик ООО «Сибгипрокоммунводоканал», готовившая проектно-сметную документацию, прекратила существование, и подрядчик предложил заказчику выполнить корректировку силами подрядчика при условии гарантий оплаты проектных работ со стороны заказчика. Это соглашение было подписано в марте 2023 года. Как говорится в материалах суда, «СпецТрансСтрой» приступил к работе, а также обратился к заказчику с письмом о продлении срока работ на объекте, но получил отказ.

Администрация поселка в октябре 2024 года приняла решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Из-за разрыва контракта регион должен вернуть деньги в федеральный бюджет. В отношении главы р.п. Ордынское следователи возбудили уголовное дело по факту халатности.

В итоге подрядчик обвинил заказчика в нежелании исполнять условия контракта и потребовал наложить на объект обеспечительные меры. Суд в принятии обеспечительных мер отказал. Вопрос о правомерности решения, принятого заказчиком объекта, будет рассмотрен на судебных заседаниях.

По информации общественника Евгения Митрофанова, для реализации этого проекта «СпецТрансСтрою» был выплачен аванс 261 млн рублей. Сейчас компания должна их вернуть в бюджет. В октябре МинЖКХ сообщал, что в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода» в Новосибирской области, регион должен вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей. Речь идет об объектах в Татарске, Коченево и Ордынском. Все эти объекты должна была построить компания «СпецТрансСтрой».

18 ноября на заседании бюджетного комитета регионального парламента представитель МинЖКХ отметил, что объекты в рамках проекта «Чистая вода» в Татарске (199 млн руб) и Ордынском (114 млн руб) в 2025 году не будут закончены. Он сообщил, что по данным контрактам предстоит расторжение договоров с подрядчиком и объявление новых торгов. Министерство ориентируется на 2025 год.

В настоящее время в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается дело о банкротстве «СпецТрансСтроя». Инициатором выступила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области с требованием на 90,6 млн рублей. 22 ноября от должника поступило ходатайство об отложении судебного заседания, а также сведения о частичном погашении долга.

Стоит отметить, что помимо нацпроекта «Чистая вода» у «СпецТрансСтроя» есть проблемы с реализацией еще ряда контрактов.

В июне дорожники в одностороннем порядке разорвали контракт с компанией по капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256» — Черепанове — Маслянино» в Черепановском районе. Цена контракта составляла 341 млн рублей.

В августе «СпецТрансСтрой» лишился двух крупных контрактов: на строительство метро «Спортивная», а также контракта на ремонт Октябрьского моста.

В августе мировой суд Коченевского судебного района принял решение оштрафовать генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова почти на 9 млн рублей за нарушение сроков исполнения государственного контракта по нацпроекту «Чистая вода».

В сентябре Территориальное управление автодорог Новосибирской области (ТУАД) в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО «СпецТрансСтроя» на строительство автомобильной дороги «Барышево — Орловка – Кольцово».

По данным Seldon.Basis, учредителем «СпецТрансСтрой» на данный момент является Сергей Дмуха (76%). Он также учредитель ООО СК «Градинвестстрой».

Ранее Центральный районный суд Новосибирска признал заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова виновным в срыве реализации в регионе проекта «Чистая вода».