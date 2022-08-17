На венчурную ярмарку новосибирцы представят теплицы нового поколения

Новая модульная установка, разработанная компанией ООО «Эффективные теплицы» (Новосибирск), позволяет сэкономить обычное топливо для обогрева помещений.

Альтернативным источником выступает солнечная энергия. Об этом представители компании рассказали в ходе пресс-тура.

— Энергия аккумулируется в воде, работает простой водный теплоаккумулятор, — сообщает руководитель компании Сергей Сошнин. — Остывание 1 л воды на 1 градус нагревает 4 л воздуха. Финны летом изобрели аккумулятор на песке. Они закачивают тепло в песок с помощью котельной — сжигают топливо и нагревают песок. А мы используем солнце — возобновляемый, неограниченный и бесплатный источник энергии. В качестве теплоносителя у нас вода. Мы строили теплицы в феврале — внутри теплицы стояли лужи. Февральского солнца в Сибири достаточно, чтобы нагреть теплицу.

— Обеспечивают себя свежими салатами, зеленью, — говорит Сошнин о покупателях. — Есть заказчик, которому делали установку для выращивания суперострых перцев. Под конкретные задачи мы делали конкретные решения. Главное для растений — это равномерность их роста. Если мы обеспечим нужный свет, минимальные колебания температуры, то все можно вырастить. У нас есть лампа, которая имитирует рассвет-закат. Для некоторых растений это принципиально, чтоб правильно заснуть и правильно проснуться. Такой контроль позволяет им максимально комфортно расти.

В компании рассказывают, что несколько теплиц нового поколения уже приобрели собственники заведений общепита, меню которых предполагает свежие овощи.

Экономия энергии при отоплении теплиц впоследствии сокращает и себестоимость выращиваемых овощей.

— Мы минимум 4 месяца в году экономим отопление, — сообщают специалисты компании. — Стоимость сэкономленного топлива — это уже эффективность. Например, у нас в Сибири, чтобы вырастить 1 кг томатов, требтся примерно 12 рублей в части топлива, тепла. Мы можем с помощью нашей системы сократить себестоимость до 4 рублей. Это почти 70% экономии.

Свою разработку «Эффективные теплицы» планируют представить на венчурной ярмарке, которая пройдет в Новосибирске на следующей неделе в рамках форума «Технопром».

Ранее редакция рассказывала об уникальных тепличных разработках еще одной новосибирской компании.