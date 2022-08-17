Рекламодателям

На венчурную ярмарку новосибирцы представят теплицы нового поколения

  • 17/08/2022, 14:56
Автор:
отопление теплиц
Инновационные технологии позволяют сократить затраты на отопление теплиц, а также снизить себестоимость выращивания в них овощей.

Новая модульная установка, разработанная компанией ООО «Эффективные теплицы» (Новосибирск), позволяет сэкономить обычное топливо для обогрева помещений.

Альтернативным источником выступает солнечная энергия. Об этом представители компании рассказали в ходе пресс-тура.

Энергия аккумулируется в воде, работает простой водный теплоаккумулятор, сообщает руководитель компании Сергей Сошнин. Остывание 1 л воды на 1 градус нагревает 4 л воздуха. Финны летом изобрели аккумулятор на песке. Они закачивают тепло в песок с помощью котельной сжигают топливо и нагревают песок. А мы используем солнце возобновляемый, неограниченный и бесплатный источник энергии. В качестве теплоносителя у нас вода. Мы строили теплицы в феврале — внутри теплицы стояли лужи. Февральского солнца в Сибири достаточно, чтобы нагреть теплицу.

новости Новосибирска

IEK GROUP вышла на рынок возобновляемой энергетики

В компании рассказывают, что несколько теплиц нового поколения уже приобрели собственники заведений общепита, меню которых предполагает свежие овощи.

Обеспечивают себя свежими салатами, зеленью, говорит Сошнин о покупателях. Есть заказчик, которому делали установку для выращивания суперострых перцев. Под конкретные задачи мы делали конкретные решения. Главное для растений это равномерность их роста. Если мы обеспечим нужный свет, минимальные колебания температуры, то все можно вырастить. У нас есть лампа, которая имитирует рассвет-закат. Для некоторых растений это принципиально, чтоб правильно заснуть и правильно проснуться. Такой контроль позволяет им максимально комфортно расти.

Экономия энергии при отоплении теплиц впоследствии сокращает и себестоимость выращиваемых овощей.

Мы минимум 4 месяца в году экономим отопление, сообщают специалисты компании. Стоимость сэкономленного топлива это уже эффективность. Например, у нас в Сибири, чтобы вырастить 1 кг томатов, требтся примерно 12 рублей в части топлива, тепла. Мы можем с помощью нашей системы сократить себестоимость до 4 рублей. Это почти 70% экономии.

Свою разработку «Эффективные теплицы» планируют представить на венчурной ярмарке, которая пройдет в Новосибирске на следующей неделе в рамках форума «Технопром».

 

Ранее редакция рассказывала об уникальных тепличных разработках еще одной новосибирской компании. 

Фото предоставлено организаторами венчурной ярмарки

491

Рубрики : Бизнес Агропром Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : Отопление теплиц инвестиции венчурная ярмарка


Комментировать

пока нет комментариев
местное самоуправление, интервью

Николай Красников: Механизм отзыва глав муниципалитетов должен быть четко прописан в публичном пространстве

Глава администрации наукограда Кольцово Николай Красников, представляющий Новосибирскую область в совете по развитию местного самоуправления при президенте РФ, ― о перспективах развития наукоградов и шансах на сохранение муниципальных глав в свете принимаемой реформы.
Читать статью >>
цифровизация

Первый в мире цифровой двойник речного бассейна создадут в Кузбассе

Он позволит оперативно получать объективные данные о том, что происходит на водных объектах региона, предсказать и предотвратить возможные проблемные ситуации.
Читать статью >>
ребрендинг

Придется ли компаниям в России менять латинские названия на кириллицу?

Пока непонятно, но федеральный закон разрабатывается, а компании потихоньку тестируют реакцию потребителей на ребрендинг.
Читать статью >>
комплексная застройка Академгородка

Комплексная застройка в Академгородке — за или против?

У противников и сторонников концепции комплексной застройки микрорайона Щ своя «группа поддержки» в лице местных депутатов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«У каждого свой исход»

Все материалы
Лента новостей

Суд принял решение по мере пресечения бывшему чиновнику МинЖКХ Новосибирской области

17/08/2022, 16:16

Николай Красников: Механизм отзыва глав муниципалитетов должен быть четко прописан в публичном пространстве

17/08/2022, 16:03

В Новосибирской области разработали гибрид сайта и телеграм-канала для поддержки бизнеса

17/08/2022, 15:51

Дрокинскую гору в Красноярске снова вписывают в объекты культурного наследия

17/08/2022, 15:39
Популярное

Мнение эксперта: развитие мобильных сетей в России практически остановилось

17/08/2022, 14:55

Синоптики обещают новосибирцам прохладный и дождливый сентябрь

17/08/2022, 10:53

Полномасштабная атомная война между РФ и США приведет к голодной смерти более пяти млрд человек

16/08/2022, 15:17

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Мошенники выдают программы удаленного доступа за сервисы киберзащиты

17/08/2022, 15:02

ВТБ: спрос на измененную IT-ипотеку может вырасти как минимум в 1,5 раза

16/08/2022, 17:04

Более 50 тысяч клиентов ВТБ получили выплаты на детей от 8 до 17 лет

16/08/2022, 16:21
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска