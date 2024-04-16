На вокзале «Новосибирск-Главный» вновь появился рояль

В здании вокзала «Новосибирск-Главный» вновь прозвучал рояль. В январе 2024 года он пропал из зала ожидания вокзала.

— Инструмент вернули на место, и приятные мелодии помогают провести время в ожидании поездов, — говорится в сообщении паблика «Новосибирск с огоньком».

Теперь на нем сможет снова сыграть любой желающий.

На предоставленном видео можно увидеть красивый рояль, на котором мелодию наиграла женщина с красным зонтом.

— Главное, чтобы на нем играли умеющие люди, — прокомментировал один из жителей Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что более тысячи человек уснули в капсулах в Новосибирске.