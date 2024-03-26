В капсулах для сна на вокзале отдохнули более 1 тысячи человек в Новосибирске

В капсулах для сна на вокзале Новосибирск-Главный отдохнули более 1 тысячи пассажиров за три месяца.
Отметим, что две капсулы для сна установили в зале ожидания 24 ноября 2023 года.
— В среднем пассажиры вокзала Новосибирск-Главный бронируют капсульный отель 7–9 раз в сутки, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
РЖД рассматривает возможность установки на вокзале дополнительных капсул в связи с их большой популярностью у пассажиров.
Напомним, что капсула рассчитана на одного человека, но возможно размещение одного взрослого с ребенком до 6 лет. Арендовать капсулу можно на один и на несколько часов.
Ранее редакция сообщала о том, что капсулы для сна установили на железнодорожном вокзале в Новосибирске.
Источник фото: пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги /Автор — Анна Богданова
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