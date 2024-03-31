Банки не выделяют деньги на строительство концессионных школ в Новосибирске

Концессионер, строящий школы в Новосибирске (ГК «Просвещение». — Ред.), испытывает проблемы с финансированием: банки больше не выделяют деньги, поскольку сорван график работ. Об этом замминистра образования Юрий Савостьянов сообщил на заседании комиссии по наказам регионального парламента, пишет главный редактор портала «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.

— Есть два объекта со спорными проектными решениями, стройка приостановлена до приведения в соответствие к проектным решениям либо прохождения экспертизы и продолжения строительства уже по новому проекту, — цитирует Савостьянова ЦДЖ.

Тем не менее, по его словам, на остальных объектах концессионер пока работы не приостанавливает. Срок их ввода в эксплуатацию — конец 2024 года.

Ранее в ответе, полученном на запрос редакции Infopro54 из Минобразования Новосибирской области за подписью министра Марии Жафяровой, сообщалось, что ООО «Школа на Николая Сотникова» и ООО «Школа в Кировском районе» проводят строительно-монтажные работы в соответствии с проектами, прошедшими госэкспертизу.

— Увеличение сроков возведения каркасов зданий было вызвано тем, что в связи с подъемом грунтовых вод произошло подтопление выделенных под строительство объектов земельных участков, — уточняли в министерстве. — Для ликвидации подтопления концессионеры провели необходимые инженерные мероприятия. Все работы проводятся по технологии инженерной подготовки территорий с целью водопонижения в полном соответствии с существующими нормативами.

По словам Марии Жафяровой, концессионеров оштрафовали за нарушение промежуточных сроков строительства объектов.

Жители домов, расположенных напротив названных школ, внимательно следят за работами на площадке. На Шевелева школу начали разбирать еще в сентябре 2023. На Сотникова, судя по комментариям жителей в соцсетях, работы не ведутся.

— Концессионер — ГК «Просвещение» — зашел одновременно на шесть школ, но на трех из них почему-то изменил тип проекта фундамента и начал делать непроектный фундамент, при этом на некоторых объектах уже начал возводить железобетонные конструкции. Мы сразу выдали предписание и рекомендовали остановить работы до прохождения экспертизы, — пояснял Алексей Нечунаев.

Напомним, в ноябре 2023 начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев сообщал, что подрядчик начал демонтаж фундамента на трех школах, две из которых расположены на Южно-Чемском жилмассиве.

По данным Госстройнадзора, вместо свайного фундамента подрядчик на площадке начал использовать столбчатый. Между тем на площадках, где запланировано строительство школ, — сложные грунтовые условия. По словам Нечунаева, внесенные концессионером изменения экспертизу не прошли, так как фундамент не подтвердил нагрузку, и сейчас концессионер за свой счет демонтирует фундаменты на трех школах. Еще раз отметим, что по словам жителей, на Сотникова демонтаж фундамента школы не ведется. Судя по комментариям, люди опасаются, как дети будут учиться в школе, если не будут устранены замечания, выявленные при ее строительстве, кто будет гарантировать их безопасность.

Две школа на Южно-Чемском жилмассиве рассчитаны на прием 2200 учеников. Концессионер должен сдать объекты «под ключ»: с оборудованием, мебелью, средствами обучения и воспитания.

Напомним, строительство школ по концессии — глобальный федеральный проект ГК «Просвещение» и ВЭБ.РФ. В рамках первой очереди в Новосибирске планируется построить шесть школ: на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах.

По первоначальному соглашению строительство школ первой очереди должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

В августе 2023 глава Минстроя области сообщил, что сроки ввода шести школ, которые строятся по концессии, перенесены на 2024 год.

Ранее редакция сообщала о том, что дефицит мест в школах стал одной из причин почему застройщики сегодня не могут получить разрешения на строительство новых домов в Новосибирске.