На вторичном рынке недвижимости сокращается выбор

Эксперты Циан.Аналитика подвели итоги марта на вторичном рынке недвижимости крупных (от 500 тыс. человек) городов России. Массового изменения цен в результате последних событий пока не произошло. Спрос сохранялся за счет покупателей с «живыми деньгами», которые стремились вложить средства в недвижимость, а также со стороны тех, у кого в начале месяца были одобренные под более низкие ставки решения банков по ипотеке, констатируют в компании.

— Средняя цена кв. м. на вторичном рынке РФ увеличилась в марте на 2,6% до 104,8 тыс. рублей — индексация цен не замедлилась. На внешнюю повестку вторичный рынок отреагировал слабее, чем первичный. В годовом выражении рост составил 27,1%.

— Многие продавцы находились в растерянности и не понимали, в какую сторону изменять цены, — поясняют в Циан.Аналитика. — В перспективе, на вторичном рынке будет наблюдаться снижение спроса за счет заградительно высоких ставок по ипотеке, отсутствия льготных программ и снижения доходов населения. Тем не менее, заметного падения номинальных цен, вероятно, не будет. За счет высокой инфляции и продолжающегося роста себестоимости строительства квартиры на первичке (в рублевом выражении) продолжат дорожать, что, в свою очередь, скажется и на росте цен на вторичном рынке (пусть и менее выраженном).

В Новосибирске средневзвешенная цена за кв метр в квартире на вторичке в марте составила 105,4 тыс руб. За месяц она выросла на 3,2%, за год — на 25,8%.

— Рост цен на вторичку связан с появлением на рынке более дорогих «новинок» и с изменением структуры предложения (самые доступные предложения быстрее уходят с рынка).

— Средний бюджет предложения (стоимость квартиры) на вторичном рынке в среднем по РФ составляет сегодня 5,95 млн рублей, — говорят эксперты. — За месяц он увеличился на 4,3%, за год — на 27,2% — сильнее, чем стоимость «квадрата». Это свидетельствует о том, что средняя площадь квартиры на вторичном рынке сейчас больше, чем месяц назад — в первую очередь покупатели приобретают более компактные, а значит, и доступные варианты.

В Новосибирске средняя цена выставленной на продажу квартиры на вторичном рынке в марте составляла 5,9 млн руб.

— Локальные пики спроса на покупку квартир наблюдались сразу после решения ЦБ о повышении ключевой ставки (28 февраля и в первые дни марта), а также после мартовских праздников. В конце месяца наблюдается тренд на снижение интереса.

— 28 февраля, по сравнению с фоновыми значениями прошлого года потенциальный спрос был на 20-25% выше, по сравнению с январем 2022 — на 10-15% выше. Спрос шел со стороны покупателей с «живыми деньгами», которые стремились вложить средства в такой надежный актив как недвижимость, а также со стороны тех, у кого в начале месяца были одобренные под более низкие ставки решения банков по ипотеке, — уточнили в Циан.Аналитика. — После резкого роста наблюдался спад интереса до мартовских праздников включительно. 9-14 марта активность вновь была высокой (с «просадкой» в выходные дни), после чего с 15 марта наблюдается тренд на снижение спроса. Сейчас просмотры находятся на уровне фоновых значений первой половины февраля. Рынок мониторят те, у кого сохранились одобренные ипотеки по выгодным условиям, а также те, кто надеется найти недорогие варианты для покупки.

— Средний срок экспозиции квартир в городах миллионниках РФ увеличился до 103 дней — рынок начинает замедляться. Наименьший срок экспозиции — в Новосибирске: в среднем всего 56 дней, говорится в результатах исследования.

— За месяц выбор квартир на вторичном рынке сократился на четверть.

— Многие из тех, кто планировал продавать квартиру, временно отказались от сделки (кто-то из-за непонимания того, какая цена сейчас является «рыночной», кто-то из-за того, что не получилось купить новостройку по «старым» ипотечным условиям) и сняли объявление. Некоторые продавцы в условиях неопределенности, переводили квартиры из категории продажи в категорию аренды, — комментируют в Циан.Аналитика. — Частично на сокращение объема предложения повлияла активность покупателей с «живыми деньгами», которые решили вложить средства в недвижимость. В начале месяца спрос шел и со стороны тех, кто получил одобрение по ипотеке в конце февраля (еще по старым ставкам) и старался быстрее совершить сделку.

Эксперты также отмечают, что в марте на рынок вторички вышло меньше «новинок» (уникальных объявлений, впервые опубликованных за последний месяц), чем в феврале — 76 тыс. лотов против 104 тыс. лотов. Многие собственники отложили продажу квартиры. Новосибирск на третьем месте в РФ по количеству новых предложений — 6,3 тыс. Средневзвешенная цена в «новинках» в городе в марте составляла 105,9 тыс руб за кв метр.