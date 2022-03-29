Бенефициар «НСК Девелопмент» вывел из оборотов застройщика более 141 млн руб

В Кировский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Игоря Кузнецова. Орган предварительного следствия обвиняет Кузнецова в том, что он, являясь выгодоприобретателем (бенефициаром) ООО «НСК Девелопмент», и лицом, фактически контролирующим компанию и осуществляющим в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия … необоснованно осуществил возврат корпоративной задолженности застройщика по притворным договорам займов…. на общую сумму не менее 141,3 млн рублей, говорится в материалах суда.

При этом следствие считает, что Игорь Кузнецов заведомо знал, что в условиях нормального гражданского оборота мог претендовать на возврат данных вложений в деятельность компании только в виде распределения прибыли по окончанию строительства всего жилого комплекса «Рихард», в случае ее наличия.

— Тем самым, Кузнецов И.Б. необоснованно уменьшил собственные экономические риски от предпринимательской деятельности и получил прибыль в виде необоснованно начисленных процентов от собственных вкладов в имущество ООО «НСК Девелопмент», в том числе, за счет средств участников долевого строительства и добросовестных кредиторов, лишив ООО «НСК Девелопмент» части оборотных средств и ценных активов на общую сумму 141,3 млн рублей, в том числе, 32 квартир и 1 офиса в строящихся домах ЖК «Рихард» общей стоимостью не менее 83 млн руб, — уточняется в документах суда.

В частности, отмечается, что денежные средства, вырученные от реализации 32 квартир и офиса, могли бы быть направлены на организацию и завершение строительства ЖК «Рихард».

В предъявленном обвинении указано, что в итоге у застройщика оказалось недостаточно средств для завершения строительства четырех многоквартирных домов из шести запланированных, строительные работы были приостановлены. Общество утратило инвестиционную привлекательность для сторонних инвесторов и репутацию на строительном рынке, а денежные средства добросовестным участникам долевого строительства и иным кредиторам по обязательствам ООО «ИСК Девелопмент» не возвращены. Пострадали 390 участников долевого строительства — физических и юридических лиц.

Игорю Кузнецову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное слушание по делу пройдет 31 марта.

Напомним, «НСК Девелопмент» был застройщиком многоквартирных домов в составе ЖК «Рихард» на ул. Зорге. Строительство ЖК «Рихард» началось в 2014 году. Сначала его пообещали сдать в эксплуатацию в 2015-2017 годах. Однако застройщик ООО «НСК Девелопмент» так и не закончил объект. В 2018 году в отношении компании «НСК Девелопмент» ввели процедуру наблюдения, а в мае 2019 следователи возбудили дело в отношении руководства «НСК-Девелопмент» по статье «Мошенничество» УК РФ.

В начале 2021 года долгострой был передан ПК жилищно-строительному кооперативу «Рихард 279/4». В конце декабря один дом на Зорге был достроен.

Вчера правительство области сообщило, что обманутым дольщикам, вложившим средства в покупку квартир в трех домах ООО НСК «Девелопмент» на Зорге, будет выплачена компенсация за недостроенное жилье.