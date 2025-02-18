Новосибирский депутат Аксёненко предложил доработать закон по ИЖС

С 1 марта в России вступает в силу ФЗ № 186 «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Однако депутат Госдумы от Новосибирской области, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы РФ Александр Аксёненко уверен, что полной защиты от мошенников он не дает, так как норма о применении эскроу-счетов предполагается добровольной. Подрядчик и заказчик будут сами решать, хотят ли они рассчитываться по такой схеме.

— Вопрос без преувеличения всероссийский. Ведь сейчас в стране нет механизма, который 100% защищал бы граждан от недобросовестных застройщиков, работающих на строительстве частных домов. Заниматься ИЖС могут и ООО, и ИП. Возводить жильё – как на земле заказчика, так и на своих или арендованных участках. Схемы расчётов по договорам также самые разные, — отметил Александр Аксёненко.

Он рассказал, что к нему обратились за помощью жители Новосибирской области, пострадавшие от деятельности компании «Мегадом». Застройщик пообещал построить дома, но не выполнили своих обязательств. В феврале 2025 года руководителя компании арестовали. Общая сумма ущерба оценивается в 150 миллионов рублей.

Информация, размещенная депутатом в соцсети, вызвала бурную реакцию со стороны читателей. Парламентарию пишут люди, попавшие в ловушки мошенников со всей страны.

— Мы тоже попали в такую ситуацию г.Уфа Башкирия, около 130 семей обманул застройщик Уфахаус, он же Гранд Строй. Семьи оказались в тяжёлой финансовой ситуации. Очень надеюсь нам всем помогут, — пишет Элина.

О том, что проблема общероссийская говорит и Ульяна из Тамбова.

— Мы из Тамбова, но тоже очень рады, что о проблеме заговорили как о Всероссийской! Пусть нас заметят, пусть про нас не забудут, пусть нам помогут, — пишет она.

Ранее редакция сообщала, что регионам рекомендовали наращивать масштабы строительства ИЖС.