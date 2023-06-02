Российские власти предлагают ввести еще один налог для бизнеса

Инициатива принадлежит главе правительства России, Михаилу Мишустину, который поясняет, что такая мера нужна, чтобы направлять половину собранных средств на поддержку отечественных IT-компаний, а другую половину — на их льготное кредитование, передает ТАСС. При этом конкретный размер отчислений и сроки начала действия нововведения озвучены не были.

По словам Мишустина, в целом уровень внедрения отечественного софта по некоторым продуктам вырос в десятки раз, однако в ряде отраслей работа по замещению так и не началась и по сей день. Поэтому он призвал компании работать в этом направлении активнее, потому что «отсидеться не получится».

По сведениям, приведенным премьером, численность программистов в РФ за минувший год выросла на 13%, до 740 тысяч человек. Вместе с тем, объем реализации услуг отечественных IT-компаний за аналогичный период вырос на четверть, до 2,2 триллиона рублей.

Ранее редакция сообщала, что Центральный Банк готов обсудить введение для малого бизнеса постоянных кредитных каникул.