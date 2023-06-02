В Новосибирске произошел пожар на улице Краузе

В Новосибирске утром произошёл пожар в многоэтажном доме №19/1 по улице Краузе. Загорелись квартиры на 15, 16 и 17 этажах. Об этом сообщили подписчики группы «АСТ-54» «ВКонтакте».

Пожарным пришлось добираться до очага возгорания пешком, так как двор дома был заставлен автомобилями. К тушению привлекли 50-метровый подъёмник.

С ссылкой на МЧС издание отмечает, что на 15 этаже огонь повредил балкон и мебель на кухне, на 16-м — сгорел балкон и закоптилась квартира, на 17-м — горел балкон и закоптились кухня с комнатой. Пострадавших нет.

Напомним, что на этой неделе в Новосибирске был зарегистрирован пожар на крыше строящегося здания на улице Большевистская. Пожар произошел на доме, который строит один из крупнейших девелоперов Новосибирска — компания «Брусника», жилмассив «Европейский берег».

Ранее редакция сообщала о том, что утечка газа произошла на улице Весенней в Новосибирске.