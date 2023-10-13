Дмитрий Овчинников: Самокатам — бой, Или запретить нельзя оставить

Публицист Дмитрий Овчинников — о том, почему глупо пытаться запретить самокаты на фоне растущей автомобилизации населения:

— Если посмотреть информационную ленту в нашей стране за последние несколько лет и попытаться оценить, какие темы в ней упоминаются чаще всего, то, думаю, не ошибусь, что далеко не последнее место в этом перечне занимает тема самокатов и средств индивидуальной мобильности вообще. И это неспроста. Развитие СИМ — это общемировой тренд, который в той или иной степени затронул все страны мира, в том числе и Россию. Мы видим, что вектор мирового развития городских пространств направлен именно в сторону популяризации личного велотранспорта и других транспортных средств (электросамокат, моноколесо, гироскутер), которые все больше и больше теснят привычный нам автомобильный транспорт. Понятно, что пока и на Западе личные автомобили распространены довольно широко, и те же самокаты далеко не у всех пользуются поддержкой и одобрением: так, в Париже с 1 сентября этого года и вовсе вступил в силу запрет на использование арендных самокатов на улицах города. Тем не менее общая тенденция прослеживается довольно четко, и в более или менее обозримом будущем, судя по всему, ожидать ее смены не приходится. При этом вполне понятно, почему многие люди делают свой выбор в пользу личного вело- и электротранспорта. Это и его большая экологичность, и более низкие издержки в обслуживании, и быстрота, и удобство передвижения (с учетом пробок и прочих факторов).

В нашей стране резкий рост рынка кикшеринга произошел в 2021 году, то есть чуть позже, чем в Европе и США, и сейчас он растет примерно на 60% в год — даже быстрее, чем на Западе. По оценкам компаний, работающих в данной сфере, к 2026 году в России будут совершаться около 540 млн поездок в год. Бурный рост рынка аренды электросамокатов обусловлен несколькими факторами, прежде всего — значительным числом городов-миллионников с большой долей молодого, активного населения, а также тем, что у нас разрешено передвигаться на самокатах по тротуарам, что запрещено в большинстве европейских и американских городов. Логично, что вместе с ростом популярности и распространенности электросамокатов в обществе стали обостряться дискуссии на предмет того, каким образом регулировать их передвижение по городу и как вообще определять их правовой статус. Долгое время СИМ у нас находились вне рамок правового поля, пока 1 марта текущего года не была принята новая редакция «Правил дорожного движения», где четко прописано, что под этим термином понимается транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов) и предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей). Также там прописаны правила эксплуатации электросамокатов, определена максимальная скорость движения на различных участках и т.п.

Конечно, на том же Западе не все поголовно являются адептами СИМ, и там тоже хватает тех, кто от них не в восторге. Но все же глобально, на уровне общества, там достигнут консенсус на предмет того, что будущее — именно за велосипедами, скутерами, самокатами и прочими подобными видами личного транспорта. У нас с этим сложнее. Да, на словах мы тоже за развитие СИМ, и тщась соблюсти некий decorum, вроде бы, что-то делаем в этом направлении, но вот того самого общественного консенсуса у нас все-таки нет. Зато у нас хватает тех, кто призывает идти по самому простому — запретительному — пути, взяв за образец парижский опыт. А в качестве аргумента чаще всего они приводят вопрос безопасности. Вопрос этот действительно непростой. Даже если не углубляться в специальную статистику, а просто ежедневно отслеживать ленты новостей, то нетрудно заметить, что разнообразных происшествий с участием электросамокатов происходит не так уж мало, и они действительно представляют реальную угрозу для пешеходов. В то же время — и это радует — у нас довольно велико число тех, кто видит в СИМ хорошую альтернативу автомобилям с точки зрения экологии и разгрузки улиц, а вопросы безопасности, по их мнению, можно решать иными, административно-регуляторными мерами. В общем, слухи о возможном запрете кикшеринга в России периодически появляются, но, скорее всего, решение этого вопроса будет отдано на откуп местным властям, а те, насколько можно судить, в массе своей не склонны идти на крайние меры, предлагая лишь так или иначе регламентировать деятельность кикшеринговых компаний — в основном в плане ограничения скорости.

Если говорить о Новосибирске, то у нас арендные электросамокаты стали появляться летом 2020 года, и они пользуются определенным спросом у горожан. Сейчас на улицах города можно встретить лишь желтые самокаты от компании Woosh, и за 2022 год, по имеющимся данным, ими воспользовались 180 тысяч человек. По сути, новосибирский кикшеринг сталкивается с теми же проблемами, что и во всех остальных городах, и связаны они, в первую очередь, с отсутствием необходимой инфраструктуры для эксплуатации самокатов, с тем, что многие не соблюдают правила их использования, нарушая скоростной режим, бросая в неположенных местах — газонах, тротуарах и т.п., с безопасностью самокатов для пешеходов и т.д. В принципе, в Новосибирской области за первые 4 месяца этого года были зафиксированы всего 3 ДТП с участием электросамокатов, что немного, но проблема все равно есть, и в идеале подобных случаев не должно быть вообще. А ведь бывает и такое, что потерпевшими оказываются сами пользователи самокатов, когда они, например, попадают под колеса автомобилей. Так что здесь системная, комплексная проблема, как развести потоки пешеходов, самокатов и автомобилей, и чтобы всем было хорошо. Задача, мягко говоря, не из легких.

Для Новосибирска все это важно еще и потому, что он занимает одно из первых мест в стране по уровню автомобилизации и входит в топ рейтинга городов мира с самым загруженным трафиком. И действительно: что в рабочие дни, что в выходные центральные и периферийные городские магистрали стабильно перегружены. Понятно, что на это влияет и активное жилищное строительство, появление новых жилых микрорайонов, в том числе в удаленных районах. Это тоже большая проблема, как и неразвитость наземного и подземного транспорта. В результате у многих людей просто нет альтернативы покупке автомобиля. Многие и вовсе искренне убеждены, что велосипедного и самокатного будущего у нас нет, что оно нам особо и не нужно, у нас полгода зима и т.д. Опыт скандинавских стран или Канады со схожим климатом их не сильно убеждает. Такой позиции придерживаются заядлые автомобилисты, которым постоянно мешают надоедливые пешеходы и велосипедисты (по чьим словам, желательно вообще убрать их куда-нибудь подальше). Хотя должно быть наоборот, потесниться надо бы как раз автомобилистам. Иначе весь город рискует превратиться в одну гигантскую пробку.

Вообще, здесь, конечно, масса факторов и нюансов. Очевидно, что у нас, в отличие от Запада, автомобиль — это не просто средство передвижения, но маркер определенного социального статуса. Бытует представление, что если у тебя нет машины, то ты человек второго сорта, с которым можно не считаться и которого можно всячески ущемлять. Что у нас и происходит.

Да, в последнее время велосипедистов на улицах мало (хоть они и встречаются), но говорить, как некоторые, что «идея велосипедизации всей Новосибирской области с треском провалилась», как по мне, странно. Никто толком и не выдвигал такую идею и тем более ничего особо не сделал для ее претворения в жизнь. Чтобы у нас были велосипедисты и самокатчики в массовом количестве, им для начала нужно обеспечить соответствующие условия. А их нет. Так, в городе есть какое-то подобие велодорожек, например на улице Владимирской, но это именно подобие. Плюс низкокачественный и малокомфортный общественный транспорт, который не способствует тому, чтобы люди отказывались ради него от личных машин. И в итоге мы получаем пробки, загазованность, заставленные машинами дворы и тротуары. И массу автомобилистов, которые считают себя вправе ездить, как хотят, и парковаться, где хотят, это устраивает. Зато они стройными рядами выступают против того, чтобы «откусывать проезжую часть».

Наверное, всем очевидно, что СИМ — прекрасная альтернатива автомобилям, но, к сожалению, для их развития и популяризации у нас делается довольно мало. Горожане у нас почему-то жалуются на мешающие им самокаты, зато на машины жалоб особо не слышно, хотя от них проблем и дискомфорта гораздо больше. Все прогрессивное человечество сегодня делает выбор в пользу микромобильности, которая позволяет передвигаться на короткие и средние расстояния на компактных транспортных средствах. Это попросту удобнее, быстрее, дешевле и экологичнее. Как ни крути, а будущее именно за ними. Да, можно зарываться в норку и делать вид, что нас это не касается, но ни к чему хорошему подобная политика не приведет. И чем раньше мы это осознаем, тем лучше.

Дмитрий Овчинников, публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.