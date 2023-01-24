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Начали публиковаться первые сведения о доходах должностных лиц

  • 24/01/2023, 09:19
Автор:
сведения о доходах чиновников
Cписок открыл начальник одного из департаментов мэрии Новосибирска.

В разделе «Противодействие коррупции» на сайте новосибирской мэрии появились первые сведения о доходах и имуществе чиновников за 2022 год. Пионером в части открытия таких сведений стал начальник департамента информатизации Александр Горнштейн. Согласно декларации, доход чиновника составил 2 млн руб. (+0,2 млн к прошлогоднему показателю), его супруги — 5,5 млн (+3,9 млн).  У семьи чиновника в общей долевой собственности квартира, также супруге на правах общедолевой собственности принадлежат 6 нежилых помещений, которых годом ранее не было. В общедолевой собственности квартира у одного из двоих несовершеннолетних детей (+1), ещё одна квартира у ребёнка в пользовании.

Напомним, что тема индексации доходов государственных и муниципальных служащих периодически вызывает споры депутатов горсовета. В частности, представители оппозиции «давят» на то, чтобы индексировать только сотрудникам мэрии, работающих на «средних» и «младших» должностях, в «высшему командному составу» придержать зарплату на уже имеющемся уровне.

— На сколько вам нужно увеличить зарплату с нынешних 350 тысяч, чтобы город начал работать нормально: чтобы город убирался, прекратились пыльные бури и т.д.? До 500 тысяч, до 1 млн? Вы скажите, мы рассмотрим этот вопрос, попросим новосибирцев скинуться, или откажитесь от повышения, — обращался к представителям руководства города депутат от либеральной коалиции «Новосибирск 2020» Антон Картавин на сессии горсовета в конце 2021 года.

Со своей стороны, в руководстве муниципалитета ссылались на нормы Трудового Кодекса РФ и устава Новосибирска, предписывающие одинаковые социальные гарантии всем группам должностных лиц, работающих в мэрии.

— Мы говорим об индикации на коэффициент инфляции, — поясняла начальник управления мэрии по правовым и кадровым вопросам Ольга Кондратенко. — На мой взгляд, если производить индексацию, исходя из сочетания всех норм, которые предусмотрены, в том числе в положении об оплате труда, где прописано, что мэр индексирует зарплату, и там не выделены категории, правильно повышать зарплаты на коэффициент инфляции всем.

 

Ранее редакция сообщала, у кого в Новосибирской области в наибольшей степени выросли зарплаты по итогам 2022 года.

 

Фото Gensa Gensa

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : чиновники мэрии сведения о доходах декларация о доходах


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