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На общественника из Новосибирска готовят иск в суд

  • 23/01/2023, 19:13
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общественник критикует администрацию района
Администрация считает, что он «атакует команду района без каких-то предпосылок».

Администрация Краснозерского района готовится подать иск в отношении новосибирского общественника и блогера Владимира Кириллова по поводу его постов в соцсети в адрес районного руководства. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщила глава районной администрации Оксана Семенова. Суть иска собеседница не уточнила, отметив, что детали обсуждаются у юристов. По ее словам, «атаки общественника на ее команду начались с октября прошлого года без каких-то предпосылок для этого».

Лично я с Кирилловым не знакома, из администрации тоже с ним никто не знаком, говорит глава района. Он у нас никогда не жил, у него здесь нет родственников. Но почему-то он приезжает, пишет про нас гадости, искажает реальные факты и добавляет ложную информацию. Пишет, что мы все коррупционеры, непорядочные. Я ему писала: может вам со стороны виднее, что мы делаем не так, мы готовы к диалогу. Он приехал. И, когда я пришла в зал, где были председатель совета депутатов, заместители, Кириллов в тот момент каждому из них говорил: если вы чиновники, то значит воры, и я это докажу.

О чем речь, Оксана Семенова не знает. По словам главы района, у администрации выстроены рабочие отношения с лидерами мнений как в районе (совет депутатов, бизнес, работники бюджетной сферы, представители общественных организаций), так и на уровне Новосибирской области.

Бесконечно будоражит население, а недовольные всегда находятся, рассказывает глава района. Просто обидно, что наш дружный район разрывают на кусочки. С правительством области у нас нормальные отношения. Из депутатов Заксобрания работаем, сотрудничаем с Субботиным постоянно. С районным советом у нас полное взаимопонимание и поддержка. Очень хорошие отношения с сельхозпроизводителями. Сотрудничаем с депутатом Госдумы Александром Аксененко.

О поддержке районной власти, по ее словам, официально уже заявил местный совет ветеранов и руководители сельхозпредприятий. Ветераны подготовили открытое письмо президенту РФ, аграрии обратились к губернатору.

Почему у нас в стране можно безнаказанно поливать грязью людей только потому, что они чиновники? По каждой его (Кириллова. Ред.) публикации силовые структуры проводят проверки, работать главе и администрации некогда, только отписываются и объясняются, ходят на допросы, отрываясь от своих обязанностей, сообщается в письме совета ветеранов (имеется в распоряжении редакции). Кириллов и его боты, не живущие в нашем районе, не знающие его, делают у нас политику, выискивая недовольных, тем самым разобщают население, вносят смуту и недоверие не только руководству района, но и области и страны в целом.

В комментариях под письмом ветеранов, опубликованном в соцсети, жители района также высказываются в защиту местной власти.

Напомним, что одно из последних резонансных дел в Краснозерке связано с предоставлением по субсидии жилья местной многодетной семье, в связи с чем подозреваемым проходит замглавы района Сергей Блинов. По версии следствия, жилое помещение не соответствует нормативным требованиям. Между тем бывшая хозяйка дома сообщала редакции, что дом в пригодном для проживания состоянии, если его содержать должным образом.

Владимир Кириллов внимание к району объясняет вполне бескорыстными мотивами.

Мной движет тяга к справедливости, пишет общественник в соцсети. Ко мне обращаются со всех районов с жалобами на чиновников-беспредельщиков. Семенова далеко тут не первая. А друзей у меня в Краснозерке много, вплоть до того, что я проводил несколько лет кубок губернатора по техническим видам спорта «Краснозерка» на аэродроме и регулярно отдыхаю на озере Островном за Колыбелькой, много лет. Так что проблем с получением объективной информации нет. Ну и, кроме того, кто-то ж должен и о государстве думать, особенно когда провинциальный чиновник берега путает. Семеновой давался шанс исправиться, я с ней встречался перед опубличиванием еще не всех ее дел.

Владимир Кириллов прокомментировал готовящийся иск корреспонденту Infopro54. По его мнению, это может быть связано с историей замглавы района Сергея Блинова, в настоящее время подозреваемого по уголовному делу.

— Я уже месяц ничего не пишу про Краснозерку, — говорит Владимир Кириллов. — И вдруг у Семеновой какая-то паника возникла. Связано это с тем, что может быть переквалифицировано дело о махинациях с жильем на более тяжкую статью — с «Превышение полномочий» на «Мошенничество». Это давление не на меня, а на правоохранительные органы и на семью Блинова.

Что касается обращений ветеранов и аграриев, то, по мнению собеседника издания, их появлению способствовал административный ресурс.

— С административным ресурсом собирают подписи, втягивают ветеранов, пенсионеров, которые вообще не в курсе, что происходит, — говорит блогер. — Они даже не знают, кто такой Кириллов. Соцзащита ездит и занимается психологической обработкой людей.

Комментируя обращение совета ветеранов в соцсетях, Владимир Кириллов предложил провести сход граждан в районе по этому поводу.

— Готов помочь и прекращу беспредел Семеновой, — пишет он.

В настоящее время Кириллов в соцсетях анонсирует новую порцию «разоблачений» Краснозерского руководства и последующее «турне» по другим районам области.

Уважаемые краснозерцы! Не волнуйтесь, новые материалы о ситуации в районе выйдут в конце этой неделе, сообщал он 16 января. — Так надо. Что касается обращений из других районов Баганского, Кочковского, Тогучинского, Сузунского, Черепановского, Новосибирского ждите в гости, готовьте фактуру. Не быстро, но приеду.

Ранее редакция сообщала об уголовном деле в отношении главы Сузунского района Лилии Некрасовой.

 

Фото со страницы Владимира Кириллова ВК

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : общественник критикует администрацию района иск в суд


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