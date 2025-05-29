Начальника вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержан начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшан Курбанов за коррупцию.
По данным Коммерсанта, полковника подозревают в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По этой статье ему грозит от семи до 12 лет тюрьмы. Сумма взятки пока не разглашается.
Полковника отправили в СИЗО на 2 месяца.
По данным следствия, Курбанов связался с начальником отдела одного из торговых центров сети «Лемана ПРО» (бывшая «Леруа Мерлен») через мессенджер. Он потребовал предоставить стройматериалы на сумму 293,4 тысячи рублей. Деньги предназначались за незаконные действия в интересах «Лемана ПРО».
Курбанов руководит Управлением вневедомственной охраны с августа 2017 года.
Вневедомственная охрана Росгвардии занимается охраной особо важных и режимных объектов, имущества физических и юридических лиц по договорам, а также участвует в обеспечении охраны общественного порядка, предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений.
Ранее редакция сообщала о том, что задержали и отпустили директора по дистрибуции издательства «Эксмо». В основу уголовного дела легли материалы ФСБ и МВД.
Источник фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Новосибирской области
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