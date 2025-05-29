Новосибирцам рассказали, что делать с посадками после заморозков

В Новосибирске в конце мая снова наступила зима. Синоптики прогнозируют 29 мая облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ночью местами возможен небольшой дождь. Температура ночью составит от +1 до +3 градусов, а в пригороде возможны заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +11… +13 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, местами ночью возможны порывы до 14 м/с.

Дачники оказались не готовы к внезапным заморозкам. Многие уже начали высаживать рассаду в открытый грунт, особенно теплолюбивые растения. Определить, что растение получило повреждения от холода, можно уже утром следующего дня. Как рассказала агроном Людмила Шубина изданию Atas.info, листья становятся водянистыми, чернеют, сворачиваются, а стебли теряют упругость. Паслёновые культуры (томаты, перцы, баклажаны) особенно чувствительны к таким условиям: их листья быстро покрываются пятнами, засыхают, и восстановление почти невозможно при повреждении точки роста.

Однако некоторые культуры, такие как чеснок, морковь, капуста и лук, устойчивы к кратковременным заморозкам и даже могут ускорять своё развитие. Людмила Шубина объясняет, что низкие температуры стимулируют их рост и препятствуют активности вредителей.

Поврежденное растение можно спасти, если действовать быстро и правильно. Садовод Инга Болкунова отмечает, что универсальных средств для мгновенного восстановления растений не существует, но есть препараты и методы, которые помогают повысить их устойчивость к стрессам. Такие препараты, как «Эпин-экстра», «Циркон», «НВ-101», «Гумат+7» и «Экофус», способствуют восстановлению растений, укрепляют их иммунитет и стимулируют регенерацию тканей. Обработку лучше проводить накануне или сразу после повреждения.

Опрыскивание ранним утром, до появления инея, замедляет процесс оттаивания и предотвращает разрушение клеточных структур. Также важно обеспечить растениям притенение, чтобы защитить их от прямых солнечных лучей, которые усиливают стресс.

При этом, как отметил эксперт, если укрывной материал, а особенно пленка, будет лежать прямо на листьях, эти листья пострадают.

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