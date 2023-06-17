Начало разработки угольного разреза «Богатырь» под Новосибирском сдвинули на год

— Начать добычу угля на разрезе «Богатырь» планируется в 2024 году, потому что там очень сложные земельные участки. Вскрышка, наверное, в этом году начнется, а уже промышленная добыча — в 2024 году, — сообщил Интерфакс со ссылкой на заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семку.

— Добычу антрацита на месторождении «Разрез Богатырь» планируется начать в 2023 году и по итогам года добыть не менее 300 тыс тонн. Мы в индикативном графике по отгрузкам тоже планируем такие цифры, — говорит Сергей Семка. — В перспективе инвестор будет строить обогатительную фабрику с выходом на 10 млн тонн в год.

Напомним, в ноябре 2022 года Семка сообщал, что компания ООО «Богатырь» (Входит в «Коулстар». — Ред.) планирует вложить в подготовку к выходу на месторождение около 6 млрд рублей.

В 2021 году инвестор получил на конкурсе Минприроды РФ лицензию на разработку нового месторождения «Богатырь». В марте 2022 инвестсовет Новосибирской области одобрил проект компании по разработке месторождения. Тогда речь шла об инвестициях в 56 млрд рублей.

Местоположение участков угледобычи — Искитимский и Черепановский районы, площадь — 309 квадратных километров (является одним из самых крупных и перспективных месторождений антрацита в России). Разведанные запасы угля марки А — более 370 млн тонн, прогнозные ресурсы — свыше 3,5 млрд тонн. Социальная эффективность проекта — открытие 2135 рабочих мест. Срок окупаемости — 10 лет. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Новосибирской области за период окупаемости превысят 15,6 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Росприроднадзор подал в суд на «Разрез Богатырь» в Новосибирской области.