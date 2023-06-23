В Новосибирске выставили на торги три автобусных маршрута

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на три маршрута автобусных перевозок пассажиров. Общая стоимость контрактов составляет 491,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Источником финансирования являются средства бюджета города Новосибирска 2023 и 2024 года.

Контракт на регулярные автобусные перевозки пассажиров по маршруту №45 «Чемский бор – Центральный корпус» оценивается в 184,4 млн рублей. Общая протяженность маршрута — 46,9 км. Отмечается, что максимальное количество транспортных средств в будние дни должно составлять 20 единиц, выходные дни — 15 единиц.

Маршрут №23 «Общ. торговый центр – ОРМЗ», общей протяженностью 52,2 км оценили в 159 млн рублей. Максимальное количество транспортных средств — 16 единиц.

Маршрут №54 «Ул. Твардовского – Вокзал «Новосибирск-Главный». Общая протяженность маршрута — 49,2 км. Максимальное количество транспортных средств —16 единиц. Цена контракта — 147,9 млн рублей.

Срок выполнения работ с 1 сентября 2023 года по 30 июня 2024 года.

Отмечается, что общее количество мест в автобусах должно быть не менее 84, мест для сидения — от 31. В качестве дополнительных условий указано, что максимальный срок эксплуатации транспортных средств должен составлять не более 4 лет, вид используемого топлива —компримированный природный газ (метан).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске объявлены аукционы по семи троллейбусным маршрутам.