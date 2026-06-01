В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке путевок в детские лагеря

Депутаты Государственной думы предложили ввести социальный налоговый вычет за приобретение путевок в детские лагеря.

В понедельник в парламент будет внесен законопроект, предусматривающий такую меру поддержки. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на имеющийся у издания документ.

— Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета, включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Вычет предоставляется, если дети отдыхают в круглосуточных лагерях (сезонных или круглогодичных) и в палаточных лагерях, включенных в региональные реестры детских организаций. При этом лимит вычета (150 тысяч рублей в год) не увеличивается.

Налогоплательщики могут оформить указанный вычет через своего работодателя. В интервью РИА Новости один из инициаторов законопроекта Сергей Миронов уточнил, что на данный момент вычет доступен для расходов на медицинские услуги и образование.

— Максимальная сумма налогового вычета составляет 150 тысяч рублей в год, и будет правильно расширить сферу его применения, — добавил он.

Парламентарии также выступают за восстановление программы детского кешбэка. Кроме того, они предлагают направить бюджетные средства на компенсацию стоимости проезда в детские лагеря. В совокупности с налоговым вычетом это создаст значительную финансовую поддержку для семей с детьми.

Напомним, планируется, что за лето 2026 года оздоровление пройдут более 123 тысяч детей — жителей Новосибирской области, из которых свыше 52 тысяч отдохнут в загородных лагерях. Около 50% путевок в загородные учреждения предоставляются бесплатно — министерством труда и соцразвития закуплено около 8 тысяч путевок для льготных категорий.

Всего летом 2026 года в регионе будут функционировать 1015 учреждений отдыха и оздоровления, большая часть из которых (948) — лагеря с дневным пребыванием на базе школ и учреждений дополнительного образования.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске цены на путевки в детские лагеря за год выросли в среднем на 10%.