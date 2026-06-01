В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке путевок в детские лагеря

Автор: Артем Рязанов

Речь идет о круглосуточных и палаточных лагерях, включенных в региональный реестр детских организаций

Депутаты Государственной думы предложили ввести социальный налоговый вычет за приобретение путевок в детские лагеря.

В понедельник в парламент будет внесен законопроект, предусматривающий такую меру поддержки. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на имеющийся у издания документ.

— Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета, включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Вычет предоставляется, если дети отдыхают в круглосуточных лагерях (сезонных или круглогодичных) и в палаточных лагерях, включенных в региональные реестры детских организаций. При этом лимит вычета (150 тысяч рублей в год) не увеличивается.

Налогоплательщики могут оформить указанный вычет через своего работодателя. В интервью РИА Новости один из инициаторов законопроекта Сергей Миронов уточнил, что на данный момент вычет доступен для расходов на медицинские услуги и образование.

— Максимальная сумма налогового вычета составляет 150 тысяч рублей в год, и будет правильно расширить сферу его применения, — добавил он.

Парламентарии также выступают за восстановление программы детского кешбэка. Кроме того, они предлагают направить бюджетные средства на компенсацию стоимости проезда в детские лагеря. В совокупности с налоговым вычетом это создаст значительную финансовую поддержку для семей с детьми.

Напомним, планируется, что за лето 2026 года оздоровление пройдут более 123 тысяч детей — жителей Новосибирской области, из которых свыше 52 тысяч отдохнут в загородных лагерях. Около 50% путевок в загородные учреждения предоставляются бесплатно — министерством труда и соцразвития закуплено около 8 тысяч путевок для льготных категорий.

Всего летом 2026 года в регионе будут функционировать 1015 учреждений отдыха и оздоровления, большая часть из которых (948) — лагеря с дневным пребыванием на базе школ и учреждений дополнительного образования.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске цены на путевки в детские лагеря за год выросли в среднем на 10%.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Под пресс коллекторов в Новосибирске часто попадают третьи лица

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области существует проблема, когда по задолженности заемщика взыскатели общаются с третьими лицам и разглашают сведения о долгах. Об этом сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков. По его словам, таких обращений к приставам поступает довольно много.

— Заемщики при оформлении анкет и договоров у кредитора, указывают дополнительные телефонные номера третьих лиц. Если заемщик перестает исполнять свои обязательства, кредитор, пытаясь установить в чём проблема, начинает общаться с третьими лицами, — отметил Худяков.

Тренд на ЗОЖ изменил спрос на мороженое

Автор: Оксана Мочалова

Все дети любят мороженое, поэтому перед Международным днем защиты детей специалисты традиционно изучают, что именно и в каких количествах попадает на прилавки. Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка провели исследование рынка мороженого, чтобы понять реальную картину спроса.

Оказалось, что предприятия Сибирского федерального округа выпускают около 17–18% от общероссийского объема лакомства. В 2025 году здесь произвели 91,5 тыс. тонн мороженого, а за первый квартал 2026 года — еще 18,1 тыс. тонн.

«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

Автор: Юлия Данилова

АО «Спецавтохозяйство» и Ассоциация объединенных УК Новосибирска заключили соглашение о сотрудничестве. Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе «Спецавтохозяйства», соглашение предусматривает совместную работу сразу по нескольким направлениям:

В ассоциацию входят 23 управляющие компании.

В Новосибирске после 24 лет работы закрылся магазин «Альпиндустрия»

В Новосибирске закрыли известный магазин снаряжения для туризма и активного отдыха «Альпиндустрия». Последним днём его работы стало 31 мая.

«Альпиндустрия» работала на новосибирском рынке с 2002 года и была хорошо известна любителям активного отдыха, туризма, экстремальных видов спорта. Одной из специализаций магазина была экипировка для альпинизма. Те, кто занимается этим видом спорта, называют закрытие магазина событием неприятным, но при этом отмечают, что цены там были достаточно высокими.

Инфекционист объяснил новосибирцам рост «болезни поцелуев» среди зумеров

Автор: Оксана Мочалова

В российских регионах участились случаи инфекционного мононуклеоза среди молодых людей от 15 до 24 лет. Болезнь, которую в народе называют «болезнью поцелуев», традиционно ассоциировалась с детьми четырёх-пяти лет, но сейчас её всё чаще диагностируют у школьников и студентов. По разным данным, регистрируют от 40 до 80 случаев на 100 тысяч человек.

Врач-инфекционист Инвитро, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков уверен, что говорить о вспышке заболевания некорректно. У мононуклеоза всегда было два возрастных пика: раннее детство и подростковый возраст от 15 до 25 лет. Второй пик связан с гормональной перестройкой, активным общением и поцелуями, из-за чего болезнь и получила своё неофициальное название много десятилетий назад.

ХК «Сибирь» объявил об уходе четырёх хоккеистов

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская хоккейная команда «Сибирь» готовится к новому сезону с обновлённым составом. По окончании чемпионата клуб покинули сразу четыре опытных игрока.

Срок действия трудовых соглашений хоккеистов истёк 31 мая. Как сообщили в пресс-службе клуба, все они намерены продолжить профессиональную карьеру в других командах.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

