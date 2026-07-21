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Бизнес

Адвокат Гребнева оценила шансы селлеров на выплаты после ударов по складам

Автор: Оксана Мочалова

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Окончательное решение по статусу форс-мажора останется за судами

Внесение Wildberries в договор оферты положения об атаках беспилотников не гарантирует маркетплейсу автоматического освобождения от обязанности компенсировать ущерб продавцам. Такое мнение высказала управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева, комментируя последствия ударов БПЛА по логистическим центрам компании в Котовске и Электростали.

По словам адвоката, сам по себе факт появления нового пункта в договоре не делает случившееся форс-мажором с юридической точки зрения.

— Многие предприниматели просто приняли новую редакцию оферты, как это обычно происходит при работе с маркетплейсами. Но включение в договор положения об атаке беспилотников еще не делает произошедшее форс-мажором с юридической точки зрения. Для признания обстоятельств форс-мажорными недостаточно лишь упоминания в договоре — они должны быть надлежащим образом подтверждены, а окончательную оценку в любом случае дает суд, — пояснила Ирина Гребнева.

Эксперт подчеркнула, что именно судебная практика сформирует подход к подобным спорам и покажет, каким образом государство намерено балансировать интересы крупных цифровых платформ и малого бизнеса. По ее мнению, если суды решат, что маркетплейс не обязан возмещать потери продавцов, это нанесет серьезный удар по доверию предпринимателей к платформенной экономике и инвестиционному климату в целом.

— Если суды придут к выводу, что маркетплейс не обязан компенсировать потери продавцов, предпринимательское сообщество фактически останется один на один со своими убытками. Это неизбежно скажется на инвестиционном климате и доверии малого бизнеса к платформенной экономике, — считает Ирина Гребнева.

Адвокат предложила в качестве оптимального решения возложить на маркетплейсы обязанность компенсировать потери, а уже потом проработать механизмы государственной поддержки самих цифровых платформ. Это, по ее словам, позволило бы сохранить стабильность и не оставлять предпринимателей без защиты в ситуации, когда целью атак является нанесение ущерба российской экономике.

Тем временем сами селлеры, в том числе из Новосибирска, находятся в состоянии шока и пытаются оценить масштаб потерь. По некоторым данным, на атакованных складах хранилось от 10 до 15% всех товаров маркетплейса, а для отдельных продавцов утраченные запасы достигают 40–50%. Собственник новосибирского швейного предприятия «Лимонти» Оксана Двинина подтвердила, что многие предприниматели столкнулись с полным исчезновением данных об остатках в личных кабинетах и не имеют четкой информации о состоянии своего товара.

Ситуация усугубляется тем, что новая редакция оферты была принята всего за десять дней до атак. Это вызывает у бизнеса дополнительные вопросы о справедливости применения новых условий к товарам, завезенным на склады ранее. Сейчас селлеры массово направляют в службу поддержки Wildberries требования о проведении инвентаризации и компенсации убытков, однако основательница компании Татьяна Ким сообщила, что оценка последствий для определения объема выплат может занять до 30 дней.

Ранее редакция сообщала, что сибирские предприниматели жалуются на маркетплейсы депутатам.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : юридическая консультация селлеры малый бизнес Wildberries

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