Адвокат Гребнева оценила шансы селлеров на выплаты после ударов по складам

Внесение Wildberries в договор оферты положения об атаках беспилотников не гарантирует маркетплейсу автоматического освобождения от обязанности компенсировать ущерб продавцам. Такое мнение высказала управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева, комментируя последствия ударов БПЛА по логистическим центрам компании в Котовске и Электростали.

По словам адвоката, сам по себе факт появления нового пункта в договоре не делает случившееся форс-мажором с юридической точки зрения.

— Многие предприниматели просто приняли новую редакцию оферты, как это обычно происходит при работе с маркетплейсами. Но включение в договор положения об атаке беспилотников еще не делает произошедшее форс-мажором с юридической точки зрения. Для признания обстоятельств форс-мажорными недостаточно лишь упоминания в договоре — они должны быть надлежащим образом подтверждены, а окончательную оценку в любом случае дает суд, — пояснила Ирина Гребнева.

Эксперт подчеркнула, что именно судебная практика сформирует подход к подобным спорам и покажет, каким образом государство намерено балансировать интересы крупных цифровых платформ и малого бизнеса. По ее мнению, если суды решат, что маркетплейс не обязан возмещать потери продавцов, это нанесет серьезный удар по доверию предпринимателей к платформенной экономике и инвестиционному климату в целом.

— Если суды придут к выводу, что маркетплейс не обязан компенсировать потери продавцов, предпринимательское сообщество фактически останется один на один со своими убытками. Это неизбежно скажется на инвестиционном климате и доверии малого бизнеса к платформенной экономике, — считает Ирина Гребнева.

Адвокат предложила в качестве оптимального решения возложить на маркетплейсы обязанность компенсировать потери, а уже потом проработать механизмы государственной поддержки самих цифровых платформ. Это, по ее словам, позволило бы сохранить стабильность и не оставлять предпринимателей без защиты в ситуации, когда целью атак является нанесение ущерба российской экономике.

Тем временем сами селлеры, в том числе из Новосибирска, находятся в состоянии шока и пытаются оценить масштаб потерь. По некоторым данным, на атакованных складах хранилось от 10 до 15% всех товаров маркетплейса, а для отдельных продавцов утраченные запасы достигают 40–50%. Собственник новосибирского швейного предприятия «Лимонти» Оксана Двинина подтвердила, что многие предприниматели столкнулись с полным исчезновением данных об остатках в личных кабинетах и не имеют четкой информации о состоянии своего товара.

Ситуация усугубляется тем, что новая редакция оферты была принята всего за десять дней до атак. Это вызывает у бизнеса дополнительные вопросы о справедливости применения новых условий к товарам, завезенным на склады ранее. Сейчас селлеры массово направляют в службу поддержки Wildberries требования о проведении инвентаризации и компенсации убытков, однако основательница компании Татьяна Ким сообщила, что оценка последствий для определения объема выплат может занять до 30 дней.

Ранее редакция сообщала, что сибирские предприниматели жалуются на маркетплейсы депутатам.